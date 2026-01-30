- im Anhang finden Sie den Geschäftsbericht 2025 der SAPHIR TEC AG
16:38
|SAPHIR TEC AG - Geschäftsbericht 2025
im Anhang finden Sie den Geschäftsbericht 2025 der SAPHIR TEC AG
18.07.25
|Saphir Tec AG - Halbjahresbericht zum 30.06.2025
im Anhang finden Sie den Halbjahresbericht zum 30.06.2025 der SAPHIR TEC AG
10.06.25
|Saphir Tec AG: "Schwieriges Marktumfeld macht zu schaffen" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.
12.05.25
|Saphir Tec AG: "Schwieriges Marktumfeld führt zu deutlich negativem Ergebnis" - HV-Bericht von GSC-Research
im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.
06.03.25
|Saphir Tec AG - HV am 02.05.2025
die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 2. Mai 2025 im Torhaus (Versammlungsraum unten), Schloßstr. 1, 17192 Klink um 18:00 Uhr statt.
