Dow Jones News
30.01.2026 16:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Samstag, 31. Januar bis Montag, 2. Februar (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 31. Januar bis Montag, 2. Februar (vorläufige Fassung) 

=== 
S O N N T A G, 1. Februar 2026 
***   - AT/Fördermengenentscheidung der Opec+ 
 
M O N T A G, 2. Februar 2026 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  50,1 
  07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm 
     zuvor:    -0,3% gg Vm 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar 
     PROGNOSE:   48,2 
     zuvor:    47,9 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A.* 
     1. Veröff.:  51,0 
     zuvor:    50,7 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A.* 
     1. Veröff.:  48,7 
     zuvor:    47,0 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A.* 
     1. Veröff.:  49,4 
     zuvor:    48,8 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A.* 
     1. Veröff.:  51,6 
     zuvor:    50,6 
  10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan 
*** 13:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  51,9 
     zuvor:    51,8 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    47,9 Punkte 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation 
     (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, 
     USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 
  18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des 
     Rotary Club of Atlanta 
  22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden 

- *  Für die zweite Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes erstellen Volkswirte

nur selten Prognosen

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 10:04 ET (15:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
