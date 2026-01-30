Der Energieversorger Entega betreibt nicht nur eigene Ladesäulen, sondern bietet auch einen Ladetarif mit europaweitem Zugang zu mehr als 800.000 Ladepunkten an. Grundsätzlich wird nach Kilowattstunde abgerechnet. Für Verwirrung sorgte zuletzt jedoch eine zusätzliche Zeitgebühr von 20 Cent pro Minute, die an Ladepunkten der Hamburger Energiewerke erhoben wird. Der Ladetarif steht allen Interessierten offen und ist nicht an einen Strom- oder Gasvertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
