DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Februar (6. KW)

=== M O N T A G, 2. Februar 2026 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar 10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan *** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des Rotary Club of Atlanta 22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q D I E N S T A G, 3. Februar 2026 *** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK) 07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 16:00 US/Job Opening and Turnover Survey (Jolts) *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis - HK/Börsenfeiertag: Hongkong M I T T W O C H, 4. Februar 2026 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz) *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis *** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis 07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q 08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Januar 10:00 LU/Stabilus SE, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar 14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Außerordentliche HV *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q - DE/KBA, Pkw-Absatz Januar - HK/Börsenfeiertag: Hongkong D O N N E R S T A G, 5. Februar 2026 *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2026 (09:00 PK) *** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q 07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember *** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV *** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz) 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht *** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis *** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q - HK/Börsenfeiertag Hongkong F R E I T A G, 6. Februar 2026 *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" *** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede im Club der Wirtschaftsjournalisten *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar S O N N T A G, 8. Februar 2026 - JP/Vorgezogene Neuwahlen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 10:31 ET (15:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.