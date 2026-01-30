Anzeige
Freitag, 30.01.2026
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
Dow Jones News
30.01.2026 17:03 Uhr
WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW) 

M O N T A G, 9. Februar 2026 
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Maynooth University 
*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu EU-Wirtschaft und 
     Aktivitäten der EZB 
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 
 
***   - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der 
     Gewerkschaft der Lokführer (GdL) 
 
D I E N S T A G, 10. Februar 2026 
  06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q 
*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q und HV 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis 
  08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 
  11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
  11:55 NL/Royal Philips Electronics NV, Kapitalmarkttag 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q 
  14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis 
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember 
*** 16:00 US/Lagerbestände November 
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q 
 
M I T T W O C H, 11. Februar 2026 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK) 
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
     (09:00 PK und Analystenkonferenz) 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis 
  07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Douglas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im 
     Volumen von 1,5 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Realeinkommen Januar 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar 
*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops zu 
     "AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU" 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
  17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis 
     (18:00 Analystenkonferenz) 
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis 
*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen Akademie 
     der Wissenschaften 
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis 
 
***   - AT/Opec-Ölmarktbericht 
 
D O N N E R S T A G, 12. Februar 2026 
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV) 
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call) 
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis 
  07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
*** 08:00 GB/BIP Dezember 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember 
  08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q 
  09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht 
*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV 
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK zum Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der 
     Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar 
*** 16:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World 
     Ahead 2026 Sofia Gala Dinner 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs 
 
F R E I T A G, 13. Februar 2026 
*** 01:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Teilnahme an Federal Reserve Bank of Dallas 
     Global Perspectives Event 
*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis 
  07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 
 
    - DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 10:31 ET (15:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
