Internationale Norm gewährleistet ArcGIS-Bereitschaft zum Schutz von Informationen und zur branchenübergreifenden Einhaltung von Standards

Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortdaten, hat die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 erhalten. Diese Zertifizierung ermöglicht es den Nutzern von Esri ArcGIS, die Anforderungen hinsichtlich Datenresidenz und lokaler Bestimmungen zu erfüllen, und gewährleistet, dass die Sicherheitspraktiken von Esri den Anforderungen der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO) entsprechen.

Die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 bietet einen weltweit anerkannten Rahmen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheits-Managementsystems. Die Zertifizierung von Esri belegt, dass das System die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Plattformen, Dienste und Anwendungen gewährleistet, die zur Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Kundenressourcen verwendet werden.

"Da Unternehmen gleichzeitig mit zunehmenden Cyber-Bedrohungen und komplexen Vorschriften zur Aufbewahrung von Daten konfrontiert sind, bietet unsere Zertifizierung die wichtige Gewissheit, dass wir die heutigen strengen Sicherheitsstandards einhalten", so Michael Young, Esri, CISO-Products. "Insbesondere angesichts des Berichts Predictions 2025 des Analyseunternehmens Forrester, wonach die Kosten für Cyberkriminalität 12 Billionen US-Dollar erreichen werden, spiegelt diese Zertifizierung die proaktive Reaktion von Esri auf ein zunehmend komplexes globales Sicherheitsumfeld wider."

Die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 gewährleistet, dass die Infrastrukturen von Esri ArcGIS Online und ArcGIS Location Platform von einer unabhängigen Stelle kritisch bewertet und geprüft wurden. Weitere Informationen zum Engagement von Esri in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Transparenz finden Sie im ArcGIS Trust Center.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

