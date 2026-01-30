© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comMeta investiert so viel in künstliche Intelligenz wie kaum ein anderer Konzern. Lange wirkte das riskant. Jetzt zeigen Zahlen und Aussagen, warum die Wette aufgeht.Meta Platforms verkauft weder KI-Dienste noch Rechenzentrumsleistung. Trotzdem gehört der Konzern aktuell zu den größten Profiteuren des KI-Booms. Das zeigt ein Bericht des Wall Street Journal. Am Mittwoch hat Meta die starken Ergebnisse aus dem vierten Quartal 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen haben. Der Facebook-Konzern hat seine Investitionen stark ausgeweitet und baut massiv in neue Infrastruktur. Gleichzeitig wächst der Umsatz rasant, und das Unternehmen erwartet auch in den …Den vollständigen Artikel lesen
