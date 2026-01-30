Montréal, 30. Januar 2026 - OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen") (OR: TSX & NYSE) freut sich, die Ernennung von Herrn Kevin Thomson zum unabhängigen Mitglied seines Vorstands (der "Vorstand") bekannt zu geben. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass William Murray John mit sofortiger Wirkung als Direktor des Unternehmens zurückgetreten ist.

Kevin Thomson verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich strategischer Fusionen und Übernahmen in der Bergbauindustrie. Zuletzt war Herr Thomson als Senior Executive Vice President, Strategic Matters, für Barrick Gold Corporation ("Barrick") tätig, wo er an allen strategisch wichtigen Angelegenheiten beteiligt war, darunter die Leitung komplexer Verhandlungen, die Entwicklung der Unternehmensstrategie von Barrick, die Beteiligung an komplexen rechtlichen Fragen und Governance-bezogene Angelegenheiten. Bevor er 2014 zu Barrick kam, war Herr Thomson Senior Partner bei Davies Ward Phillips & Vineberg LLP ("Davies Ward") und einer der führenden Anwälte für Fusionen und Übernahmen in Kanada, wo er viele der größten und erfolgreichsten börsennotierten Unternehmen Kanadas bei einer Reihe von branchenführenden Transaktionen beriet und auch als wichtiger strategischer und rechtlicher Berater für eine Reihe von führenden privaten Unternehmen des Landes tätig war. Herr Thomson ist einer der renommiertesten Wertpapieranwälte Kanadas und arbeitete vor seinem Eintritt bei Barrick seit 1995 als wichtiger strategischer Berater eng mit dem Managementteam und dem Vorstand von Barrick zusammen. Darüber hinaus war er das dienstälteste Mitglied des Ausschusses, der für die Leitung der Kanzlei Davies Ward verantwortlich war. Herr Thomson erwarb 1979 einen B.A. (mit Auszeichnung) in Geschichte an der Queen's University und 1982 einen LL.B. an der Queen's University Law School.

William Murray John wurde im Februar 2020 als unabhängiges Mitglied in den Vorstand berufen. Während dieser Zeit war Herr John Mitglied des Governance-, Nominierungs- und Nachhaltigkeitsausschusses und spielte auch eine wichtige Rolle im unabhängigen Investitionsprüfungsausschuss von OR Royalties. Das Unternehmen dankt Herrn John für seine vielen wertvollen Beiträge während seiner Zeit im Vorstand und wünscht ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.

Norman MacDonald, Vorsitzender des Verwaltungsrats von OR Royalties, kommentierte: "Murray war sechs Jahre lang ein wichtiges unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats von OR Royalties. In dieser Zeit profitierte das Unternehmen erheblich von seiner besonderen Kombination aus technischem Fachwissen und Erfahrung im Management von Anlageportfolios. Wir werden seine technische Perspektive vermissen, passen jedoch die Zusammensetzung unseres Verwaltungsrats an, um den sich wandelnden strategischen Anforderungen des Unternehmens Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck freuen wir uns sehr, Kevin Thomson willkommen zu heißen, der einzigartige und ergänzende Fähigkeiten mitbringt. Kevins 40-jährige Erfahrung in der Leitung komplexer rechtlicher Verhandlungen und der Unternehmensstrategie auf höchster Ebene der Bergbauindustrie wird für OR Royalties von unschätzbarem Wert sein, da das Unternehmen seine globale Wachstumsstrategie weiter umsetzt. Wir freuen uns auf seine strategischen Erkenntnisse und Beiträge in der Zukunft."

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzen, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties basiert auf seinem wichtigsten Vermögenswert, der 3-5 %-Netto-Schmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Limited, einer der größten Goldminen der Welt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

