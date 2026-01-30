Millionen von Android-Geräten waren Teil eines gigantischen Proxy-Netzwerks, das für illegale Aktivitäten genutzt wurde. Die Nutzer:innen der Smartphones und Tablets haben davon nichts mitbekommen. Wie Google das Netzwerk jetzt zerschlagen konnte - und wie die Betreiber:innen reagieren. Wie Google in einem Blog-Beitrag bekannt gegeben hat, ist dem Unternehmen ein gravierender Schlag gegen illegale Aktivitäten mit Android-Geräten gelungen. Die Google ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n