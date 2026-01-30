Die Sandisk-Aktie kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Mit einem massiven Kurssprung von 14 Prozent feiern Anleger die jüngsten Quartalszahlen. Der Grund dafür ist natürlich die Künstliche Intelligenz. Der Hunger der Tech-Giganten nach Speicherplatz für KI-Anwendungen scheint unersättlich und treibt die Nachfrage nach Chips in neue Höhen.Sandisk lieferte Ergebnisse, die selbst optimistische Analysten überraschten. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 6,20 Dollar. Damit pulverisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
