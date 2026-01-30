© Foto: wO-GeminiMit der Nominierung von Kevin Warsh zum nächsten Fed-Chef sucht Donald Trump den Bruch mit der Ära Powell. Doch die Märkte sehen in Warsh keine Marionette.Die Katze ist aus dem Sack. Via Truth Social verkündete Präsident Donald Trump am Freitag seine Absicht, Kevin Warsh zum Nachfolger von Jerome Powell zu machen. Warsh, der bereits von 2006 bis 2011 im Gouverneursrat der Federal Reserve saß und als Wall-Street-Insider gilt, soll das Amt im Mai übernehmen, wenn Powells Amtszeit endet. Trump sparte nicht mit Superlativen: Er habe keinen Zweifel, dass Warsh als einer der "GROßEN Fed-Vorsitzenden" in die Geschichte eingehen werde. Für Warsh ist es eine späte Genugtuung, nachdem Trump ihn 2017 …Den vollständigen Artikel lesen
