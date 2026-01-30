Deutschland hält 3352 Tonnen Gold. Ein großer Teil davon lagert in New York. Experten diskutieren, ob das Sicherheitsrisiko wächst. Ist die Rückholung der Reserven nach Frankfurt der richtige Schritt oder Symbolpolitik?Im Interview mit Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, spricht Martin Kerscher über die sicherheits- und risikopolitischen Implikationen der deutschen Goldreserven, die nicht nur in Frankfurt, sondern auch in New York lagern. Hellmeyer erklärt, dass Deutschland diese Reserven ursprünglich aus Außenhandelsüberschüssen der Nachkriegsjahre aufgebaut hat, um auf Krisen vorbereitet zu sein. Doch heute wird die Frage immer dringlicher: Sind diese Goldreserven in den USA …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE