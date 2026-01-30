Das neue globale Framework quantifiziert die Diskrepanz zwischen den Absichten der Verbraucher und ihrem tatsächlichen Kaufverhalten, wodurch effektive Wege aufgezeigt werden, wie sich das Volumen zurückgewinnen und das Wachstum ankurbeln lassen

NielsenIQ (NYSE: NIQ) hat heute die Einführung seines Say-Do Gap Measurement Frameworks bekannt gegeben. Dieses Rahmenwerk zur Messung der Diskrepanz zwischen Worten und Taten ist eine innovative Verhaltensmetrik, die das Verständnis von Marken und Einzelhändlern für moderne Verbraucher verändern und ihnen helfen soll, eine akute Herausforderung anzugehen: Verbraucher, die das eine sagen, aber etwas anderes kaufen. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit, sich verändernder Prioritäten und zunehmend von Werten geleiteter Entscheidungen, die die Gewohnheiten der Verbraucher verändern, hat diese wachsende Diskrepanz in den letzten fünf Jahren zu Einbußen von mehr als 13 Milliarden verkauften Einheiten geführt Verluste, die sich viele Unternehmen nicht länger leisten können zu ignorieren.

Durch die Verknüpfung tiefgreifender Einblicke in die Einstellungen der Verbraucher mit verifizierten Kaufdaten aus über 25 globalen Märkten schließt das Say-Do Framework diese Lücke und zeigt auf, wo Marken an Dynamik verlieren, wo ungedeckter Bedarf besteht und wo Chancen stillschweigend entstehen. Marken und Einzelhändler können damit nun die Diskrepanz zwischen den Ansichten der Verbraucher und ihrem Kaufverhalten quantifizieren und Produkte vermarkten oder entwickeln, die den passenden Verbrauchern einen Mehrwert bieten, die Preisenstabilität maximieren und das Absatzvolumen steigern.

"Marken und Einzelhändler können es sich nicht länger leisten, auf nur die Hälfte der möglichen Informationen zurückzugreifen. Das Say-Do Framework liefert Verhaltensdaten, die auf realen Kaufmustern basieren, damit unsere Kunden ihre Preise halten, Absatzvolumen zurückgewinnen und präzise Wachstumspotenziale erschließen können", so Marta Cyhan-Bowles, Chief Communications Officer Head of Global Marketing COE bei NIQ.

Dieses neue Framework lässt sich problemlos auf verschiedene Kategorien, Kohorten, Märkte und Aussagen anwenden und kann gewichtet werden, um markenspezifische Prioritäten zu berücksichtigen. Da es durch das global vernetzte Panel-Netzwerk von NIQ kontinuierlich mit aktuellen Daten gespeist wird, können Unternehmen nachverfolgen, wie Veränderungen in der Stimmung, der Kommunikation oder den makroökonomischen Rahmenbedingungen das Verbraucherverhalten im Laufe der Zeit beeinflussen. Es ist nicht nur ein Diagnosewerkzeug, sondern vielmehr ein dynamischer, beständiger Umsatzmotor.

Dank der proprietären Verknüpfungsmethodik von NIQ können Führungskräfte nicht nur erkennen, wo die Absichten der Verbraucher hinter den Handlungen zurückbleiben, sondern auch das "Warum" verstehen und herausfinden, wie diese Lücke gewinnbringend geschlossen werden kann.

"Dies ist die bislang beste Möglichkeit, um die Kluft zwischen den Ansichten der Verbraucher und ihrem Kaufverhalten zu verstehen", so Troy Treagan, Chief Product Officer bei NIQ. "Jahrelang konnten Führungskräfte nur Vermutungen darüber anstellen, warum Absichten nicht in Taten umgesetzt wurden. Jetzt können sie die Ursachen für diese Diskrepanz erkennen, ihre finanziellen Auswirkungen quantifizieren und datengestützte Maßnahmen ergreifen, um diese Lücke zu schließen. Jedes Unternehmen, das im Jahr 2026 wieder an Dynamik gewinnen möchte, sollte dieses Framework als Grundlage für seine Entscheidungen nutzen."

Das Say-Do Gap Measurement Framework ist nun weltweit als Teil der NIQ's Full View-Suite verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter niq.com/say-do-framework.

