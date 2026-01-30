EQS-News: Alaro City / Schlagwort(e): Produkteinführung

Wellington College International eröffnet 2027 die erste afrikanische Schule in Alaro City, Lagos



30.01.2026 / 18:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LAGOS, Nigeria, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Wellington College International hat offiziell seine erste afrikanische Schule, Wellington College International Lagos , eröffnet und damit einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion britischer Bildung von Weltklasse auf den Kontinent gesetzt. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen einer Zeremonie im Metropolitan Club in Lagos, an der hochrangige Vertreter des Wellington College Education und von Rendeavour sowie Vertreter der Regierung, der Wirtschaft und der diplomatischen Gemeinschaft teilnahmen. Die Schule soll im September 2027 als koedukative Internats- und Tagesschule für bis zu 1.500 Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren eröffnet werden. Es wird das englische National Curriculum von Key Stage 1 bis zu den A-Levels umsetzen und dabei das angesehene akademische Erbe des Wellington College mit nigerianischen und regionalen Stärken kombinieren, um eine ganzheitliche Ausbildung zu bieten, die Intellekt, Charakter und Führungsqualitäten entwickelt. Das Wellington College International Lagos wird sich in Alaro City befinden, der neuen Vorzeigestadt, die von Rendeavour innerhalb der Lekki Free Zone entwickelt wurde. Der 12,5 Hektar große Campus wurde vom preisgekrönten britischen Architekturbüro MICA Architects entworfen und wird zweckmäßige Einrichtungen umfassen, die Spitzenleistungen in den Bereichen Wissenschaft, Sport, Musik, Kunst und Seelsorge unterstützen und die Schule gleichzeitig an die Spitze der Innovation in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Unternehmertum stellen. Sie wird die erste Privatschule in Lagos sein, die über ein 50-Meter-Schwimmbecken mit olympischen Maßen, ein marktführendes Theater für darstellende Künste, ein voll ausgestattetes medizinisches Zentrum, integrierte MINT-Labore, einen Hallensportkomplex, Mehrzweck-Außenplätze, eine 400-Meter-Leichtathletikbahn und ein Rugbyfeld in voller Größe verfügt. Paresh Thakrar, Geschäftsführer des Wellington College International, sagte, die Partnerschaft schaffe eine starke Grundlage für Spitzenleistungen: "Der langjährige Ruf des Wellington College als führende koedukative Tages- und Internatsschule Großbritanniens in Kombination mit der Erfahrung von Rendeavour beim Bau der ehrgeizigsten neuen Städte Afrikas setzt neue Maßstäbe für die Bildung auf dem Kontinent und rüstet junge Menschen für den Erfolg in einer sich rasch verändernden Welt." Stephen Jennings, Gründer und CEO von Rendeavour , sagte, dass Bildung das Herzstück des langfristigen Wachstums in Afrika sei: "Das Wellington College International Lagos stellt eine bedeutende Investition in die Zukunft Afrikas dar und trägt dazu bei, die nächste Generation von Führungskräften vorzubereiten, die Innovation, Wohlstand und integrative Entwicklung auf dem gesamten Kontinent vorantreiben werden." Die neue Schule stärkt die Position von Alaro City als vollständig integriertes städtisches Ökosystem. Auf einer Fläche von 2.000 Hektar vereint Alaro City Wohnviertel, Gewerbe- und Industriegebiete, Schulen, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und mehr als 150 Hektar Grün- und Erholungsflächen. Das Wellington College International Lagos wird die erste Wellington College-Schule in Afrika und die elfte weltweit sein, die sich einem Netzwerk in Großbritannien, China, Thailand, Indonesien und Indien anschließt, das insgesamt mehr als 10.000 Schüler weltweit unterrichtet. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2873505/Wellington_College_International_Lagos.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/wellington-college-international-eroffnet-2027-die-erste-afrikanische-schule-in-alaro-city-lagos-302675274.html



30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News