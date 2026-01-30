© Foto: wO-ChatGPTJahrzehntelang waren US-Staatsanleihen der Goldstandard für Sicherheit und Rendite. Doch die Ära ist vorbei. Wer heute als ausländischer Investor auf den Greenback setzt, landet oft tief in der Verlustzone.Der Finanzmarkt erlebt derzeit eine Verlagerung, die das Fundament vieler Portfolios angreift. Über Jahrzehnten haben ausländische Investoren den US-Dollar als sicheren Hafen genutzt. Investitionen in US-Staatsanleihen oder andere Dollar-denominierte Vermögenswerte brachten nicht nur attraktive Renditen, sondern boten auch eine natürliche Absicherung gegen Währungsrisiken bei ausländischen Aktien. Doch diese goldenen Zeiten scheinen nun vorbei. Ein wachsender Druck auf den US-Dollar und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE