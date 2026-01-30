MIKOLÓW, Polen, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --Dictador, Kolumbiens legendäre Luxusrum-Manufaktur, gibt die Ernennung von Will Smith zum Global Artistic Director bekannt. Diese Entscheidung markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der Marke an der Schnittstelle von Kunst, Storytelling und exklusivem Rum.

Die Zusammenarbeit mit Smith ist mehr als nur eine traditionelle Markenpartnerschaft - sie stellt vielmehr eine kreative Allianz dar, die darauf ausgerichtet ist, die globale kulturelle Interaktion von Dictador maßgeblich mitzugestalten. Als Global Artistic Director wird Smith seine kreative Vision, Energie und Leidenschaft einbringen, um mutige Markenmomente zu gestalten und disziplinübergreifende Kooperationen zu fördern. Er lädt Künstler verschiedenster Sparten - von Film und Musik bis hin zur bildenden Kunst - dazu ein, an einem Ort des kreativen Austauschs zusammenzukommen, was Dictador als "den Tisch" bezeichnet.

"Hier geht es nicht darum, Werbung für eine Flasche zu machen", meint Will Smith. "Es geht darum, Raum zu schaffen. Als ich Mariusz und das Team von Dictador zum ersten Mal traf, spürte ich ihren Respekt vor dem Erbe und ihren unerschrockenen Drang, auf künstlerischem Wege wertvolle Geschichten zu erzählen. Dictador produziert nicht einfach nur Rum - sie erschaffen Kultur. Das ist ein Tisch, an dem ich gerne Platz nehmen wollte."

Smiths Verbindung zur Marke begann bereits vor Jahren in Cartagena, wo der Rhythmus der Stadt und die dort hergestellte Spirituose einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterließen. Immer wieder wurde er auf Dictador an Orten aufmerksam, die für ihn von Bedeutung waren, was schließlich zu Gesprächen mit Mariusz Jawoszek, dem visionären CEO von Dictador, führte. Dieser Austausch, in dessen Mittelpunkt Kreativität, Transformation und Innovation standen, legte den Grundstein für diese Partnerschaft.

Gleich zu Beginn tauchte Smith vollständig in die Marke ein und nahm an Workshops, kreativen Brainstormings und speziellen Projekten wie "The Game Changer" teil. Da Dictador sich aktuell in einer Phase beschleunigten Wachstums befindet - insbesondere in den USA -, stößt Smith zu einem strategisch entscheidenden Zeitpunkt zum Team.

"Will verkörpert genau jenen rebellischen, dynamischen Geist, der Dictador auszeichnet", so Mariusz Jawoszek, CEO von Dictador. "Seit über 110 Jahren wird unser Rum in Kolumbien nach traditionellen Methoden hergestellt. Allerdings entwickelt sich die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte erzählen, weiter. Heute ist dafür mein Partner und Master Blender Hernan Parra zuständig. Mit Will an unserer Seite präsentieren wir unser Erbe durch eine neue kulturelle Linse - eine, die inspiriert, herausfordert und eine neue Generation anspricht."

Inzwischen wird die Marke in 80 Ländern auf fünf Kontinenten vertrieben und setzt immer wieder neue Maßstäbe für eine Spirituosenmarke.

Als weltweit erste "Art House Spirit"-Marke lässt Dictador seit langem die Grenzen zwischen Handwerkskunst und Kreativität verschwimmen. Von der "Totem Collection", die in Zusammenarbeit mit indigenen Handwerkern in Mexiko und Kolumbien entwickelt wurde, bis hin zu Kooperationen mit Künstlern wie Richard Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City und Tomasz Górnicki verwandelt Dictador Rum in ein Medium für kulturellen Ausdruck. Die Marke schrieb zudem bei Sotheby's Geschichte, indem sie Weltrekorde für die teuerste jemals verkaufte Rumflasche sowie das teuerste Rumfass aufstellte.

Die Ernennung von Smith formalisiert seine Rolle als Gastgeber an diesem "Tisch": Er führt Künstler zusammen, stärkt kreative Stimmen und unterstützt Dictador dabei, die Konventionen der Branche weiterhin zu sprengen.

"Nachdem ich jahrelang in den Bereichen Film, Musik und Storytelling tätig war, war ich auf der Suche nach einer tiefergehenden kreativen Ausdrucksform", fügte Smith hinzu. "Dictadors furchtlose Verschmelzung von Kunst und Handwerk hat mich genau im richtigen Moment gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, weitere Künstler in diese Familie einzuladen und zu sehen, was wir gemeinsam erschaffen können."

Gemeinsam verfolgen Dictador und Will Smith das Ziel, bestehende Muster zu durchbrechen, Erwartungen neu zu definieren und die Spielregeln zu verändern - und läuten damit eine Ära ein, in der Premiumrum zu einer lebendigen Plattform für Kunst, Kultur und menschliche Verbindung wird.

Das Portfolio von Dictador ist über die offiziellen Online-Shops der Marke erhältlich: us.dictador.com für Kunden in den Vereinigten Staaten und dictador.com für Europa.

Dictador ist die ultimative Arthouse-Spirituosenmarke mit einem dynamischen und rebellischen Charakter. Getragen vom kolumbianischen Erbe, würdigt Dictador die Vergangenheit und strebt gleichzeitig danach, die Zukunft positiv zu beeinflussen. Auf der Plattform "Art Distilled" führt Dictador überaus innovative Produktinitiativen durch, darunter Kooperationen mit Künstlern wie Lalique, Vhils, Richard Orlinski und Tomasz Gornicki sowie das "M-City Golden Cities"-Flaschenprogramm, um die erste 1-Milliarde-Dollar-Kollektion bedeutender Kunstwerke zu schaffen. Im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung unterstützt, kultiviert und schützt Dictador die Kunst und ihren Platz in der Natur durch Initiativen wie die Totem-Stammeskunstserie oder die weltweit erste Graffiti-Installation "Art Masters" im kolumbianischen Dschungel. https://dictador.com/ und https://us.dictador.com/

