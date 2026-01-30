Ryan Cohen hat Großes vor. Der Chef von GameStop plant eine Übernahme, die den Videospielhändler radikal verändern soll. Das Ziel ist extrem ambitioniert: Cohen will den Börsenwert des Unternehmens verzehnfachen. In einem Interview mit dem US-Sender CNBC sprach er von einem Deal, der "transformativ" für die gesamten Kapitalmärkte sein könnte.Bisher ist GameStop vor allem als Sanierungsfall und Liebling der Kleinanleger bekannt. Doch Cohen will mehr. Er sucht nach einem börsennotierten Konsumgüterunternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
