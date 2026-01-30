NEW YORK (dpa-AFX) - Der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für den künftigen Notenbankchef hat am Freitag an den New Yorker Börsen für Aufregung gesorgt. Der Trend ging nach unten, weil der nominierte Nachfolger Kevin Warsh nicht als Verfechter der bislang erwarteten Lockerungen gilt. Aufgrund geldpolitischer Unsicherheit kam es vor allem bei den Gold- und Silberpreisen zu Verwerfungen. Quartalszahlen von Apple gingen etwas unter.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,36 Prozent auf 48.892,47 Punkte. In der Wochenbilanz kommt er damit auf ein ähnlich deutliches Minus, während sein Januar-Plus auf 1,7 Prozent schrumpfte. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,43 Prozent auf 6.939,03 Zähler, während der Nasdaq 100 1,28 Prozent auf 25.552,39 Punkte verlor. Seine Wochenbilanz rutschte damit auch ins Negative, während der Tech-Index für Januar einen Anstieg um 1,2 Prozent verbuchte./tih/he

