Explodierende Silberpreise: Iondrive präsentiert Lösung für effizientes Solar-Recycling

Anzeige / Werbung

Die weltweite Solarindustrie steht vor einem Wendepunkt. Während die Ausbauziele für erneuerbare Energien neue Rekordmarken erreichen, bedrohen die massiv steigenden Kosten für kritische Rohstoffe die Profitabilität der Hersteller. Besonders der Silberpreis hat sich zu einem strategischen Flaschenhals entwickelt. Das australische Unternehmen Iondrive Limited (WKN: A3E1X8.ISIN: AU0000305542) hat nun eine technologische Antwort vorgestellt, die den wertvollen Rohstoff aus Altmodulen zurückgewinnt und damit eine neue Ära des Urban Mining einleiten könnte.

Der Silber-Faktor: Kostentreiber der Energiewende

Silber ist aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften - insbesondere der höchsten elektrischen Leitfähigkeit aller Metalle - für die Effizienz moderner Photovoltaik-Zellen (PV) unverzichtbar. Wie das?Handelsblatt analysiert, führt der globale Hunger nach Solarenergie zu einer Verknappung, die Hersteller zum Umdenken zwingt. Da moderne Zelltypen wie TOPCon sogar eine höhere Silberbeladung pro Watt aufweisen als ältere Modelle, verschärft sich der Preisdruck auf die Lieferketten zusehends.

Für die Industrie stellt sich eine existenzielle Frage: Woher kommen die Millionen Unzen Silber, die für die globale Net-Zero-Strategie benötigt werden, wenn die herkömmliche Minenförderung stagniert?

Iondrive Limited: Die "Mine" in der Recyclingbox

Iondrive Limited adressiert genau dieses Problem mit einem innovativen Verfahren. Das Unternehmen nutzt eine proprietäre Technologie auf Basis von?Deep Eutectic Solvents (DES), um wertvolle Metalle hochselektiv und umweltschonend aus ausgemusterten Solarpaneelen zu extrahieren.

Während konventionelle Recyclingmethoden oft nur Glas und Aluminium zurückgewinnen, fokussiert sich Iondrive auf die ökonomischen "Kronjuwelen" des Moduls:?Silber und Silizium. Obwohl Silber nur einen Bruchteil des Gesamtgewichts eines Paneels ausmacht, repräsentiert es laut aktuellen Marktdaten fast 50% des wirtschaftlich verwertbaren Werts.

Die Vorteile des?Iondrive-Verfahrens:

- Umweltfreundlichkeit:?Im Gegensatz zu klassischen Methoden verzichtet die DES-Technologie auf aggressive - Säuren und hohe Verbrennungstemperaturen.

- Wirtschaftlichkeit:?Durch die Gewinnung von hochreinem Silber schafft Iondrive einen direkten finanziellen Anreiz für das großflächige Recycling.

- Skalierbarkeit:?In Kooperation mit der?University of Adelaide?wird das Verfahren derzeit für den industriellen Maßstab optimiert.

Strategischer Fahrplan: Pilotanlage und Markteintritt 2026

Wie das Unternehmen auf dem?Anlegerportal Listcorp?bekannt gab, ist die erste Phase des Solar-Recycling-Programms bereits weit fortgeschritten. Ein entscheidender Meilenstein ist der Bau einer Pilotanlage, die für das?erste Quartal 2026?geplant ist.

Besonders interessant für europäische Investoren: Nach der ersten Testphase in Australien plant Iondrive, die Pilotanlage nach?Deutschland?zu verlagern. Europa gilt als der weltweit reifste Markt für PV-Recycling, da hier die erste Generation großer Solarparks nun das Ende ihrer 20- bis 25-jährigen Lebensdauer erreicht. Iondrive positioniert sich damit im Zentrum einer rasant wachsenden Kreislaufwirtschaft, die allein in Australien bis 2035 ein Volumen von über einer Milliarde AUD erreichen könnte.

Fazit für Investoren

Iondrive Limited bietet eine technologische Lösung für eines der drängendsten Probleme der Solarbranche. Mit der Kombination aus steigenden Silberpreisen und strengeren ESG-Regularien für das Recycling von Elektroschrott weltweit, trifft die DES-Technologie auf einen "Perfect Storm" der Marktnachfrage. Das Unternehmen könnte sich damit vom reinen Technologieanbieter zum Enabler einer nachhaltigen, autarken Rohstoffversorgung für die Energiewende entwickeln.

__________

Quellen:

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/silber-teures-silber-zwingt-solarhersteller-zum-umdenken/100191158.html

https://www.listcorp.com/asx/ion/iondrive-limited/news/iondrive-advances-solar-panel-recycling-3273636.html

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Explodierende Silberpreise: Iondrive präsentiert Lösung für effizientes Solar-Recycling appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000305542