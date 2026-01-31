Die PORR lädt ein: "WIEN 1900. Aufbruch in die Moderne"

Anzeige / Werbung

Wien verzeichnet pro Jahr mehrere Millionen Besucher und gilt als Stadt mit beeindruckender Architektur. Der österreichische Baukonzern PORR lädt seit 2022 zur kostenlosen "PORR Night" im Leopold Museum ein.

Baugeschichte als Fundament der Moderne

Wien gehört zu jenen Städten, die Bewohnern wie Besuchern außergewöhnlich viel bieten. Mit dem Historischen Zentrum sowie dem Schloss und Park von Schönbrunn verfügt die österreichische Hauptstadt über gleich zwei UNESCO-Weltkulturerbestätten - ein sichtbares Zeichen ihrer kulturellen, architektonischen und historischen Bedeutung. Diese besondere Verbindung von Geschichte, Baukunst und urbaner Lebensqualität bildet auch den Hintergrund für das Engagement der PORR, die seit mehr als 150 Jahren eng mit der baulichen Entwicklung Wiens verknüpft ist.

Bereits in den Anfangsjahren ihrer Geschäftstätigkeit war die PORR maßgeblich an der Entstehung jener Architektur beteiligt, die Wien bis heute prägt. In der Zeit des rasanten Wachstums rund um 1900 entstanden zentrale Infrastrukturbauten, Brücken, Wohn- und Verwaltungsgebäude, die den Wandel Wiens von der Residenzstadt zur modernen Metropole begleiteten. Der Ausbau der Ringstraße, die Entwicklung neuer Stadtviertel und der Bau der Wiener Stadtbahn schufen nicht nur neue Verkehrsadern, sondern auch eine prägende architektonische Identität.

In den Jahrzehnten danach entstanden durch die PORR unzählige neue Gebäude. Zahlreiche historische Gebäude Wiens wie das Österreichische Parlament, das Hauptgebäude der Universität Wien oder das MuseumsQuartier wurden von der PORR renoviert, generalsaniert oder technisch auf den neuesten Stand gebracht. Damit leistete das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung des architektonischen Erbes, eine Aufgabe, die in einer Stadt mit so viel Geschichte besondere Sensibilität erfordert.

"PORR Night": Architekturgeschichte erleben

Genau an dieser Schnittstelle von Baukultur, Geschichte und Gegenwart setzt die Initiative "PORR & Kultur: Wien 1900. Aufbruch in die Moderne" an. Herzstück dieser Partnerschaft ist die "PORR Night" im Leopold Museum. Seit Januar 2022 lädt die PORR in Kooperation mit dem Museum an jedem ersten Donnerstag im Monat von 18 bis 21 Uhr zu einem kostenlosen Besuch samt geführten Rundgängen ein. Die Dauerpräsentation beleuchtet die Stadtentwicklung und Architektur Wiens vom Bau der Ringstraße bis zur Wiener Stadtbahn und rückt damit genau jene Epoche ins Zentrum, in der Wien zur modernen Großstadt wurde. Ergänzend dazu gibt es kostenlose Führungen zu Adolf Loos, Josef Hoffmann und Otto Wagner - Architekten, die das Stadtbild nachhaltig prägten. Allein 2025 nutzten rund 8.500 Besucherinnen und Besucher dieses Angebot - ein eindrucksvoller Beleg für das große Interesse an Kunst und Kultur.

Und für alle, die den Museumsbesuch stilvoll ausklingen lassen möchten, bietet die Wiener Kaffeehauskultur, die übrigens als immaterielles UNESCO-Welterbe gilt das ideale Ambiente. Sie steht sinnbildlich für Austausch, Inspiration und geistigen Aufbruch - Werte, die auch die Epoche um 1900 prägten und bis heute Teil der Wiener Identität sind. So schließt sich der Kreis zwischen Architektur, Baugeschichte, Kulturförderung und urbanem Lebensgefühl - mit PORR als einem prägenden Begleiter dieser Geschichte.

