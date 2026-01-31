Baden-Baden (ots) -Roman von Julian Barnes / 10 neue Leseempfehlungen für Februar auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Abschied(e)" von Julian Barnes steht im Februar 2026 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch zieht eine literarische, ehrliche Bilanz, ein Blick zurück und nach vorn von Julian Barnes, dem großen englischen Romancier, der sich vielleicht mit diesem Buch vom Schreiben verabschiedet. Als er erfährt, dass er eine Krankheit hat, die für ihn tödlich sein kann, aber nicht sein muss, heißt das für ihn, die Dinge zu ordnen. Was zählt im Leben, welche Lebensphase war wichtig, oder trügt die Erinnerung? Er nimmt Abschied, indem er den Anfang und das vermeintliche Ende dieses außergewöhnlichen Schriftstellerlebens erzählt.Platz 2: "Trag das Feuer weiter"; Platz 3: "Ein Jahr in der Natur"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Februar belegt "Trag das Feuer weiter" von Leïla Slimani, "Ein Jahr in der Natur" von Josephine Johnson folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. Februar 2026, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlLeseempfehlung:Julian Barnes: "Abschied(e)", Verlag Kiepenheuer & Witsch, 256 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download:https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlWeitere Literatursendungen im SWR: https://www.swr.de/kultur/literatur/index.htmlDie SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6207724