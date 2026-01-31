© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAITaiwan meldet das schnellste Quartalswachstum seit 1987. KI, Chips und ein US-Handelsdeal treiben die Wirtschaft auf Rekordkurs.Taiwans Wirtschaft hat im vierten Quartal ein Tempo erreicht, das zuletzt 1987 verzeichnet wurde. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 12,68 Prozent und übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich, die lediglich 8,75 Prozent prognostiziert hatten. Für das Gesamtjahr 2025 lag das Wachstum bei 8,63 Prozent und übertraf damit die Vorhersage von 7,5 Prozent. Dies geht aus Angaben des Statistikamts in Taipeh hervor. KI-Treibstoff für den Boom Die explosive Nachfrage nach Technologien für künstliche Intelligenz wird als Hauptmotor des Wachstums gesehen. Lynn Song, …Den vollständigen Artikel lesen
