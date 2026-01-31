Ohne E-Mails läuft im E-Commerce gar nichts. Kommen Bestellbestätigungen oder Versandinfos nicht an, wirkt sich das negativ auf Customer-Experience, Umsatz und Image aus. Ein zuverlässiges und hochbelastbares E-Mail-System ist darum unerlässlich. Black Friday ist zweifellos einer der umsatzstärksten Tage für Retail und E-Commerce. Doch für IT-Teams und E-Commerce-Verantwortliche ist er längst nicht die einzige Belastungsprobe. Ohne eine stabile digitale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n