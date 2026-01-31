KI-gestützte Nudification-Tools machen es so einfach wie nie, missbräuchliche Inhalte massenhaft zu erzeugen und zu verbreiten. Expert:innen sehen in dem Phänomen eine neue Form der Gewalt gegen Frauen. Dass es möglich war, mithilfe von Grok im großen Stil KI-Nacktbilder zu erstellen, hat für viel Empörung gesorgt. Insgesamt sollen rund drei Millionen Fotos generiert worden seien. Darunter waren auch sexualisierende Inhalte von Kindern. Inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n