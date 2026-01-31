Boom bei Minenaktien: Rohstoff-Rallye: Warum Canada Nickel jetzt zum neuen Giganten des westlichen Nickel-Marktes aufsteigt

Anzeige / Werbung

Während Tech pausiert, explodieren die Rohstoffmärkte: Erfahren Sie, wie Canada Nickel mit dem Crawford-Distrikt und starken Partnern wie Samsung die westliche Versorgung sichert und vor dem großen Durchbruch steht.

Liebe Leserinnen und Leser,

vergessen Sie den Hype um Big Tech und Halbleiter - die wahre Rallye findet derzeit unter Tage statt. Während die altbekannten Tech-Giganten Verschnaufpausen einlegen, erlebt der Rohstoffsektor eine Renaissance, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben.

Seit Anfang 2025 hat der MSCI Metals and Mining Index einen regelrechten Raketenstart hingelegt: Ein sattes Plus von fast 90%. Damit lässt der Sektor Banken, Tech-Werte und sogar die KI-Gewinner des letzten Jahres weit hinter sich. Angetrieben wird dieser Boom von den drei neuen Giganten der Weltwirtschaft: Kupfer, Silber und Nickel.

Warum jetzt? Der "Perfect Storm" am Rohstoffmarkt

Es ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine fundamentale Marktumkehr:

Explodierende Nachfrage: Die globale Energiewende und die fortschreitende Elektrifizierung fressen Rohstoffe in Rekordgeschwindigkeit.

Die globale Energiewende und die fortschreitende Elektrifizierung fressen Rohstoffe in Rekordgeschwindigkeit. Historisches Angebotsdefizit: Neue Minen lassen sich nicht über Nacht bauen. Das Angebot ist starr, während der Hunger der Industrie unersättlich bleibt.

Neue Minen lassen sich nicht über Nacht bauen. Das Angebot ist starr, während der Hunger der Industrie unersättlich bleibt. Smart Money zieht nach: Wall-Street-Fondsmanager, die Minenwerte jahrelang links liegen ließen, schichten nun in großem Stil um. Es geht nicht mehr um Spekulation - es geht um die Sicherung von Substanz in einem volatilen Marktumfeld.

Wer die Outperformance von 2025 bisher verpasst hat, steht jetzt vor einer entscheidenden Frage: Weiterhin auf überhitzte Tech-Werte setzen oder dort investieren, wo die reale Welt ihre Zukunft baut?

Wenn wir über den aktuellen Rohstoff-Superzyklus sprechen, führt kein Weg an einem Namen vorbei: Canada Nickel (WKN A2P0XC - ISIN CA13515Q1037). Während der breite Markt noch nach Chancen sucht, hat dieses Unternehmen bereits die Weichen gestellt, um einer der wichtigsten Lieferanten für die grüne Weltwirtschaft zu werden.

Im nachfolgenden Interview spricht Mark Selby, CEO von Canada Nickel, über die bedeutenden Fortschritte des Unternehmens bei der Entwicklung von Nickelressourcen, staatliche Unterstützung und Pläne für 2026. Er hebt das Crawford Nickel-Projekt als wichtigen Vermögenswert hervor, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Projekts und die Strategien des Unternehmens zur Anziehung von Investitionen und zur Navigation durch Marktbedingungen.

Ressourcen-Gigant in Ontario: Ein ganzer Distrikt im Visier

Wo andere eine Mine sehen, sieht CEO Mark Selby ein ganzes Imperium. Er stellt unmissverständlich klar: Die Crawford-Mine ist zwar das glänzende Flaggschiff, aber sie ist lediglich der Startschuss für eine neue Ära der Rohstoffförderung.

Canada Nickel kontrolliert nicht nur einen Standort, sondern einen kompletten Rohstoff-Distrikt. Die Fakten dahinter sind atemberaubend und unterstreichen die Skalierbarkeit des Unternehmens:

Massive Ressourcenbasis: Aktuell sind bereits über acht Vorkommen offiziell bestätigt.

Aktuell sind bereits über offiziell bestätigt. Gigantische Tonnagen: Die kombinierten "Indicated" und "Inferred"-Ressourcen belaufen sich auf rund 23 Millionen Tonnen enthaltenes Nickel .

Die kombinierten "Indicated" und "Inferred"-Ressourcen belaufen sich auf rund . Dimension der Extraktion: In Gestein übersetzt bedeutet das eine unfassbare Menge von etwa 10 Milliarden Tonnen Erz (bei einem Gehalt von knapp über 0,2% Nickel).

Für Anleger bedeutet das: Canada Nickel (WKN A2P0XC - ISIN CA13515Q1037) bietet nicht das Risiko eines "One-Hit-Wonders", sondern die Sicherheit eines diversifizierten Distrikts, der über Jahrzehnte hinweg die globale Versorgung sichern kann. Während andere Explorer noch nach der Nadel im Heuhaufen suchen, hat Mark Selby bereits den ganzen Heuhaufen unter Kontrolle.

Quelle: Canada Nickel

Wichtig ist dabei nicht nur die schiere Größe, sondern die systematische Exploration: Ein geophysikalisches Template, das laut Management eine Trefferquote von etwa 98% aufweist, hat bereits acht Treffer gebracht, zehn weitere Zielgebiete erfolgreich getestet und eine Handvoll Ziele noch ungetestet gelassen. Die Schlussfolgerung ist mutig, aber klar: Es handelt sich um ein Nickel-Distrikt-Potenzial, nicht bloß um eine Einzelmine.

Warum Crawford zuerst - und warum weitere Projekte folgen dürften

Crawford wird als erstes entwickelt, weil es die technische und regulatorische Basis liefert, um Skaleneffekte für spätere Projekte im Distrikt zu erzielen. Gleichzeitig erwarten Analysten und das Management, dass mindestens drei bis vier weitere Vorkommen kommen könnten, die in Summe sogar wertvoller als Crawford sein werden.

Ein entscheidender Gamechanger: Crawford ist in Kanada das einzige Projekt mit gleichzeitiger Unterstützung auf Bundes- und Provinzebene. Im November 2025 wurde das Projekt an das Major Projects Office (Bund) verwiesen. Anfang 2026 folgte die Aufnahme in Ontarios "One project, One Process"-Initiative. Was bedeutet das praktisch?

Bundesebene: Priorisierter Zugang zu Förderprogrammen und Finanzierungskanälen für kritische Rohstoffe sowie ein koordiniertes Permitting-Management.

Provinzebene: Eine zentrale Ansprechperson, die Genehmigungen über verschiedene Abteilungen hinweg bündelt und beschleunigt.

Das Management nennt als Ziel die Erteilung der wichtigsten Bundesgenehmigung bis Mitte des Jahres - ein Meilenstein, der das Projekt von der Planungs- in die Finanzierungs- und Bauphase bringen soll.

Wirtschaftsmotor der Extraklasse: Ein Projekt von nationaler Tragweite

Canada Nickel (WKN A2P0XC - ISIN CA13515Q1037) ist weit mehr als nur ein Bergbauunternehmen - es ist der Architekt eines der bedeutendsten Nation-Building-Projekte der modernen kanadischen Geschichte. Die aktuelle wirtschaftliche Studie zum Crawford-Projekt verdeutlicht, dass wir hier nicht über eine lokale Mine sprechen, sondern über ein ökonomisches Kraftzentrum für ganz Nordamerika.

Die Zahlen sind ein klares Signal an den Markt und die Politik:

Gigantischer Wertschöpfungsbeitrag: Allein das Crawford-Bergwerk hat das Potenzial, über 70 Milliarden USD zum kanadischen BIP (GDP) beizutragen.

Allein das Crawford-Bergwerk hat das Potenzial, über beizutragen. Job-Motor für Generationen: Mit rund 1.000 direkten Arbeitsplätzen und weiteren 3.000 Stellen bei Zulieferern und Dienstleistern schafft das Projekt eine neue industrielle Basis in der Region.

Mit rund und weiteren schafft das Projekt eine neue industrielle Basis in der Region. Strategische Downstream-Option: Der Clou liegt in der Weiterverarbeitung. Canada Nickel plant nicht nur den Abbau, sondern die Veredelung direkt vor Ort. Diese "Downstream"-Verarbeitung würde die Wertschöpfungskette in Kanada schließen und Tausende zusätzliche hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.

Durch die Kombination aus massiver Rohstoffförderung und lokaler Veredelung könnte Canada Nickel (WKN A2P0XC - ISIN CA13515Q1037) zum unverzichtbaren Partner für die globale Automobil- und Batterieindustrie werden. Es ist die seltene Gelegenheit für Anleger, in ein Unternehmen zu investieren, das durch staatliche Rückendeckung und systemrelevante Bedeutung eine Sonderstellung im Markt genießt.

Gebündelte Schlagkraft: Strategische Giganten und lokale Partnerschaften

Ein Projekt dieser Größenordnung braucht mehr als nur eine gute Idee - es braucht ein unerschütterliches Fundament aus Kapital, Know-how und Akzeptanz. Canada Nickel hat genau dieses Netzwerk geknüpft und vereint heute das "Who is Who" der Industrie sowie die Menschen vor Ort hinter seiner Vision.

Die Allianz der Unterstützer ist ein Ritterschlag für das Crawford-Projekt:

Das Samsung-Mandat: Der Tech-Gigant Samsung SDI hält nicht nur Anteile, sondern eine massive Option auf eine strategische Beteiligung. Mit der finalen Bauentscheidung (FID), die für Ende 2026 angestrebt wird, kann Samsung eine 10%-Beteiligung direkt am Projekt Crawford aktivieren - ein klares Bekenntnis eines globalen Endabnehmers.

Der Tech-Gigant hält nicht nur Anteile, sondern eine massive Option auf eine strategische Beteiligung. Mit der finalen Bauentscheidung (FID), die für Ende 2026 angestrebt wird, kann Samsung eine 10%-Beteiligung direkt am Projekt Crawford aktivieren - ein klares Bekenntnis eines globalen Endabnehmers. Industrie-Schwergewichte als Anker: Mit Agnico Eagle (ca. 10%) und Anglo American (ca. 6%) sind zwei der weltweit erfahrensten Bergbaukonzerne als Großaktionäre an Bord. Sie bringen nicht nur Kapital, sondern technische Expertise für großflächige Nickel-Operationen ein.

Mit (ca. 10%) und (ca. 6%) sind zwei der weltweit erfahrensten Bergbaukonzerne als Großaktionäre an Bord. Sie bringen nicht nur Kapital, sondern technische Expertise für großflächige Nickel-Operationen ein. Lokale Allianz mit Vorbildcharakter: Ein Meilenstein für das soziale Fundament war das Investment der Taykwa Tagamou Nation im Jahr 2025. Mit rund 20 Millionen USD Eigenkapital (in Form einer Wandelschuldverschreibung) hat sich die First Nation direkt am Erfolg beteiligt. Es ist eines der größten indigenen Investments in der kanadischen Bergbaugeschichte - ein unbezahlbares Signal für Planungssicherheit und lokale Zustimmung.

Die Finanzierungsseite ist ein aktiver Prozess. Ziel des Managements ist, bis Mitte 2026 ein klares Finanzierungspaket vorzuweisen und bis zum Jahresende baureif zu sein - vorausgesetzt, die Optionen der Partner greifen wie geplant.

Quelle: Canada Nickel

Marktmacht Indonesien: Der "OPEC-Moment" für Nickel

Der vielleicht dramatischste Hebel für den Unternehmenswert von Canada Nickel liegt nicht in Ontario, sondern in Südostasien. Indonesien, das derzeit über 50% der weltweiten Nickelversorgung kontrolliert, hat das Spielbrett radikal verändert. Was wir aktuell erleben, gleicht der Geburtsstunde eines Kartells.

Die Faktenlage im Januar 2026 hat die Märkte elektrisiert:

Drastische Quoten-Kürzung: Die indonesische Regierung hat offiziell bestätigt, die Erzproduktionsquoten für 2026 um über 30% zu senken (von 379 Millionen Tonnen auf ca. 250-260 Millionen Tonnen).

Die indonesische Regierung hat offiziell bestätigt, die Erzproduktionsquoten für 2026 um (von 379 Millionen Tonnen auf ca. 250-260 Millionen Tonnen). Preis-Explosion: Diese Verknappung hat Nickel-Futures bereits auf ein 19-Monats-Hoch von über 19.000 USD pro Tonne getrieben. Analysten sehen hier erst den Anfang einer systematischen Aufwärtskorrektur.

Diese Verknappung hat Nickel-Futures bereits auf ein von über 19.000 USD pro Tonne getrieben. Analysten sehen hier erst den Anfang einer systematischen Aufwärtskorrektur. Strategisches Supply-Management: Indonesien managt das Angebot nun aktiv, um die Preise zu stützen und die eigene inländische Wertschöpfung (Batteriefabriken) zu schützen.

Was bedeutet das für Canada Nickel? In einer Welt, in der der größte Produzent den Hahn zudreht, wird jedes Kilo Nickel aus politisch stabilen, westlichen Regionen mit einem massiven Aufschlag gehandelt. Canada Nickel sitzt auf dem rettenden Ufer: Während Indonesien das Angebot künstlich verknappt, bereitet CNC in Kanada den Startschuss für eine der größten neuen Versorgungsquellen der westlichen Welt vor.

Die Logik des Marktes: Wer die Abhängigkeit von indonesischen Quotenentscheidungen umgehen will, muss sich in Projekten wie Crawford einkaufen. Für Anleger ist Canada Nickel (WKN A2P0XC - ISIN CA13515Q1037) damit die ultimative Absicherung gegen geopolitische Preisdiktate.

Wesentliche Mechanik:

Indonesien drosselt Wachstum der Exportmengen; Folge: wenig bis keine Jahreswachstumszunahme. Preise für Nickel-Rohstoffe (Nickel Pig Iron, Erzpreise, Edelstahl) ziehen schnell an. Sinkende Erzgrade in späteritischen Vorkommen (rund 15% Rückgang in drei Jahren) verstärken den Angebotsdruck.

Canada Nickel argumentiert: Die westliche Welt benötigt neue, verlässliche Nickelquellen außerhalb Indonesiens - und der Timmins-Distrikt könnte genau das liefern.

Was Anleger 2026 erwarten dürfen - die wichtigsten Meilensteine

Das Management hat konkrete Zeitziele kommuniziert. Die spannendsten Meilensteine für 2026 sind:

Mitte 2026: Erhalt der wichtigsten Bundesgenehmigung (Major Permit).

Erhalt der wichtigsten Bundesgenehmigung (Major Permit). Mitte bis drittes Quartal 2026: Klarheit über das Finanzierungspaket; größere Partneroptionen sollen entschieden werden.

Klarheit über das Finanzierungspaket; größere Partneroptionen sollen entschieden werden. Ende 2026: Baubeginn in der Zielsetzung - technisch bedeutet das eine Reihe gestaffelter Projekt-Entwicklungsphasen, nicht einen einzigen Schalter-Moment.

Baubeginn in der Zielsetzung - technisch bedeutet das eine Reihe gestaffelter Projekt-Entwicklungsphasen, nicht einen einzigen Schalter-Moment. Fortlaufend: Selektive Weiterentwicklung weiterer Distrikt-Vorkommen; Exploration wird gezielt dort fortgesetzt, wo Potenzial für "größere als Crawford"-Projekte gesehen wird.

Quelle: Canada Nickel

Warum 2026 das Schicksalsjahr für Canada Nickel wird

Die Investment-Story von Canada Nickel (WKN A2P0XC - ISIN CA13515Q1037) ist kein flüchtiger Trend, sondern ein fundamentales Versprechen an die industrielle Zukunft des Westens. Wir stehen nicht vor einer einfachen Mine, sondern vor der Geburt eines neuen globalen Nickel-Distrikts.

Hier sind die Gründe, warum 2026 der ultimative Wendepunkt für Ihr Portfolio sein könnte:

Strukturelle Überlegenheit: Ein gigantisches Vorkommen, massive Distrikt-Upside und die höchste Priorisierungsstufe durch die kanadische Regierung ("One Project, One Process").

Ein gigantisches Vorkommen, massive Distrikt-Upside und die höchste Priorisierungsstufe durch die kanadische Regierung ("One Project, One Process"). Strategische Absicherung: Mit Schwergewichten wie Samsung SDI, Agnico Eagle und Anglo American im Rücken ist die Finanzierung und Abnahme keine Frage des "Ob", sondern nur noch des "Wann".

Mit Schwergewichten wie im Rücken ist die Finanzierung und Abnahme keine Frage des "Ob", sondern nur noch des "Wann". Geopolitischer Joker: Während Indonesien das Angebot verknappt, positioniert sich Canada Nickel als der systemrelevante Lieferant für die nordamerikanische und europäische Industrie.

"Wir haben nicht nur eine Mine, wir haben einen ganzen Nickel-Distrikt erschlossen." - Mark Selby, CEO

Der Blick nach vorn: Worauf Anleger jetzt achten müssen

Das Jahr 2026 wird entscheiden, ob aus der Vision Realität wird. Behalten Sie zwei kritische Katalysatoren im Auge, die den Aktienkurs massiv bewegen könnten:

Administrative Durchbrüche: Der Erhalt der finalen Bundes- und Provinzgenehmigungen ist der letzte regulatorische Dominostein, der fallen muss. Die finale Bauentscheidung (FID): Sobald die großen Partner ihre finanziellen Zusagen verbindlich machen, wandelt sich Crawford vom Explorationsprojekt zum realen Bauvorhaben.

Das Zeitfenster schließt sich: Sollte der Markt weiter anziehen und die Genehmigungsprozesse wie geplant verlaufen, könnte 2026 das Jahr sein, in dem die Bewertung von Canada Nickel (WKN A2P0XC - ISIN CA13515Q1037) in eine völlig neue Dimension vorstößt. Wer auf ein neues, westliches Nickel-Angebot setzen will, kommt an diesem Namen nicht vorbei.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Canada Nickel, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Canada Nickel wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: 8534207,CA13515Q1037