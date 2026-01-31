Gold: Die Überhitzung entweicht! - Wochenausblick

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 06/2026 zum Goldpreis

Gold kannte in den letzten Handelswochen nur eine Richtung - aufwärts. Aus dem Tageschart ist die beeindruckende Bewegung der letzten Wochen gut herauszulesen. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein neues Allzeithoch formatiert.

Der scharfe Rücksetzer der letzten beiden Handelstage kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden. Das Edelmetall ist am Freitag mit der Lunte der Tageskerze unter die SMA20 (aktuell bei 4.767,6 US-Dollar) gelaufen, der Tagesschluss konnte über dieser Durchschnittslinie formatiert werden. Trotz des Rücksetzers kann das Tageschart noch bullisch interpretiert werden. Solange sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, könnte es wieder aufwärts gehen. Vorstellbar sind in den kommenden Handelstagen einige Entlastungsbewegungen, die zurück an die 5.040/60 US-Dollar-Marke bzw. bis an die 5.240/50 US-Dollar gehen könnten. Perspektiven auf das Allzeithoch würden sich erst wieder mit einem Tageschluss über der 5.400 US-Dollar-Marke ergeben. Sollte sich die Schwäche in den kommenden Handelstagen weiter fortsetzen, so könnte die SMA20 zunächst eine gute Unterstützung bieten.

Oft sieht der Markt nach so großen Tagesverlusten wie am Freitag am nachfolgenden Handelstag (Montag) positive Gegenbewegungen. Diese könnten aber sehr kurzfristig sein - für einige Tage kann die Überhitzung weiter entweichen!

geschrieben von Jens Chrzanowski

Der Goldpreis blickt auf eine außergewöhnlich volatile Handelswoche zurück. Am vergangenen Freitag belief sich das Tages-Minus auf mehr als 9%! Zuvor wurde aber ein neues Allzeithoch bei Gold erklommen!

