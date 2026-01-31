Wochenrückblick - S&P 500 erreicht zum ersten Mal die 7.000 Punkte Marke!



Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Flankiert wird die Woche vom jüngsten Fed-Zinsentscheid sowie frischen Konjunkturdaten aus Deutschland. Zudem liefern die Quartalszahlen von Tesla, Microsoft und SAP wichtige Impulse für die Aktienmärkte.



Globaler Aktienmarkt - DAX verliert, S&P 500 mit neuem Allzeithoch



Während der DAX am Freitagmorgen etwa 1,8 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs notierte, zeigten sich die US-Märkte robuster: Der S&P 500 markierte am Mittwoch mit dem erstmaligen Sprung über die 7.000-Punkte-Marke ein historisches Allzeithoch und hielt am Donnerstag ein Plus von rund 0,7 % zur Vorwoche. Auch der Nasdaq-100 legte im Wochenvergleich um etwa 1 % zu, während der Dow Jones nahezu unverändert auf dem Niveau der vergangenen Woche schloss.

























Was war auf politischer Ebene wichtig?



Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins bei ihrer Sitzung am Mittwoch auf dem aktuellen Niveau belassen. Dieser Schritt war vom Markt bereits antizipiert worden, da das CME FedWatch Tool auf Basis der Fed Funds Futures eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause signalisiert hatte.



Des Weiteren haben die Europäische Union und Indien die Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen erfolgreich abgeschlossen. Dadurch eröffnen sich neue Handelswege für nahezu zwei Milliarden Menschen.







Zentrale konjunkturelle Ereignisse



Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins auf ihrer Sitzung Ende Januar im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen, was den Markterwartungen entsprach.



Im vierten Quartal 2025 verzeichnete die deutsche Wirtschaft ein unerwartetes Wachstum von 0,3 % gegenüber dem Vorquartal, das vor allem durch höhere Konsumausgaben getragen wurde. Gleichzeitig gingen die preisbereinigten Bruttoanlageinvestitionen im Gesamtjahr 2025 um 0,5 % zurück.







Bedeutende Unternehmensnachrichten



Elon Musk plant offenbar einen groß angelegten Zusammenschluss seiner Raumfahrtfirma SpaceX mit dem KI-Start-up xAI. Verschiedenen Medienberichten zufolge haben beide Unternehmen im Vorfeld eines für dieses Jahr geplanten Börsengangs Gespräche über eine mögliche Fusion geführt.



Die Microsoft-Aktie verlor am Donnerstag zeitweise rund 11 bis 12 Prozent, nachdem das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Zwar legte die Cloud-Sparte mit einem Wachstum von 39 Prozent deutlich zu, jedoch stiegen die Investitionsausgaben um 66 Prozent auf das Rekordniveau von 37,5 Milliarden US-Dollar.



Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen verzeichnete die SAP-Aktie am Donnerstag einen zweistelligen Kursrückgang. Hauptursache für den Einbruch war das Wachstum des Cloud-Auftragsbestands (Backlog), das mit 25 Prozent knapp unter der von CEO Christian Klein ausgegebenen Zielmarke von mindestens 26 Prozent lag.















Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick.











