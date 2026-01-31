Immer mehr Anbieter von Notiz-Apps integrieren Künstliche Intelligenz in ihre Anwendungen. Mem.ai will hier mit einem großen Versprechen hervorstechen: KI soll zur Gedächtnisstütze werden. Kann das funktionieren? Notiz-Apps sorgen dafür, dass wir nicht mehr auf Büchlein und Kalender zurückgreifen müssen. Sie erinnern uns automatisch an anstehende Termine und Aufgaben, ihre Inhalte sind dank Cloud-Speicher auf jedem Endgerät verfügbar. Doch das reicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n