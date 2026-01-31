© Foto: adobe.stock.comAnleger sind wegen einer möglichen Neubewertung alarmiert: Ein gewaltiges Preisbeben erschüttert Gold und Silber. Droht die Rallye 2026 zu scheitern?Schwarzer Freitag für Gold, Silber & Co. Die Handelswoche endete mit einem großen Knall. Für die Edelmetalle wurde es ein schwarzer Freitag. Der Goldpreis ging in die Knie. Besonders dramatisch waren hingegen die Verluste bei Silber, Platin und Palladium. Vergleichsweise stabil zeigte sich hingegen der Kupferpreis. Kupfer stieg zuletzt in der Gunst von Anlegern und Investoren und könnte nun zum neuen Highflyer avancieren. Trotz des Golddebakels gilt es, kühlen Kopf zu behalten und das Ganze einzuordnen. US-Dollar und Fed setzen Goldpreis …Den vollständigen Artikel lesen
