Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 39 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 68 %. In dieser Woche haben wir eine neue Folge unserer Serie "Finger weg!" veröffentlicht. Wir sind bei einer Aktie wieder eingestiegen, haben ein Ziel und zwei Stops erhöht und sind in ein ETF neu eingestiegen. Heute gibt es eine Empfehlung zu einem langjährigen Favoriten und ein erstes Ziel für das neue ETF. Just eben wurde auch ein Wert ausgestoppt und ein Ziel heben wir heute noch an. Betroffen sind unter anderem Puma, CATL, Bombardier, Amazon, ein Rohstoff ETF, Friedrich Vorwerk und SK Hynix. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX hat über 1.000 Punkte zurückgesetzt. Charttechnisch ist das ein schöner Pullback nach acht Monaten Seitwärtstrend und dem dem Ausbruch auf das neue Allzeithoch. Viel sauberer geht es kaum.NASDAQ und S&P500 haben in der Zwischenzeit zwar neue Hochs erreicht, allerdings nur, weil der US-Dollar auf ein 4-Jahres-Tief gefallen ist. In Euro gab es keine neuen Hochs und nach den weichen Rekorden kamen die US-Indizes wieder zurück. Für uns aus Euroland gilt weiterhin: US-Investments müssen sich trotz Währungsschwäche rentieren. Im Marktkompass vom Mittwoch noch ein paar Fakten dazu.Die WocheDie Woche hat mit einer neuen Ausgabe unserer Serie Finger weg! begonnen. Heute mit dabei: ein App-Hoster unter Verdacht, eine Enttäuschung aus dem Pharmavertrieb, ein Modelabel im Abwärtsstrudel und ein Weltkonzern im Rückzug. Außerdem haben wir zwei Kandidaten aus früheren Finger weg Artikeln mit dabei, bei denen sich der Trend weiter verfestigt hat. Eine Ikone aus den USA und ein Dauer- Sorgenkind aus hiesigen Gefilden. Den ganzen Artikel finden Sie, wenn sie auf den Link oben klicken.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?Stop&Go Artikel?die Veränderungen in unserer Empfehlungsliste und die wichtigsten Inhalte der Woche zusammen. Das können Sie auch ohne Abo lesen, bei unserem Partner Finanzen100. Einen vollständigen Überblick können Sie sich in unserer??wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!