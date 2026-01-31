Hotstocks 5 / 2026 - Uran-Aktien mit Rückenwind!

Was treibt die Rallye bei Uran-Aktien?

Im Zentrum der aktuellen Rallye bei Uran-Aktien steht die Rückkehr der Kernenergie in die Energiepolitik vieler Staaten, getrieben von Klimazielen, Versorgungssicherheit und steigendem Strombedarf. Kernkraft wird wiederverstärkt als verlässliche, CO2-arme Grundlastquelle betrachtet. Laufzeitverlängerungen bestehender Reaktoren, Neubauprogramme in Asien sowie konkrete Planungen in Europa und Nordamerika erhöhen die langfristige Nachfrage nach Kernbrennstoff spürbar. Hinzu kommt das Interesse an Small Modular Reactors, die zwar kurzfristig noch wenig Uran verbrauchen, aber die Erwartung einer stabilen, wachsenden Nachfrage zusätzlich untermauern.

Auf der Angebotsseite zeigt sich dagegen ein strukturelles Defizit. Die weltweite Uranförderung liegt seit Jahren unter dem Niveau des tatsächlichen Verbrauchs der Reaktoren. Fehlmengen wurden bislang aus Lagerbeständen und Sekundärquellen gedeckt, doch diese Reserven schrumpfen. Gleichzeitig wurden nach dem Fukushima-Unfall viele Minen geschlossen oder Investitionen zurückgestellt. Neue Projekte benötigen lange Vorlaufzeiten, hohe Kapitalkosten und regulatorische Genehmigungen, was eine schnelle Ausweitung des Angebots praktisch unmöglich macht. Produktionsdisziplin großer Förderländer und -unternehmen verstärkt diesen Effekt.

Zusätzlich belasten Engpässe in nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette, insbesondere bei Konversion und Anreicherung. Diese Kapazitäten sind geografisch konzentriert, politisch sensibel und nur begrenzt ausbaufähig. Die geopolitische Neuordnung der Energiemärkte, vor allem der Versuch westlicher Länder, sich von russischen Lieferketten zu lösen, verschärft die Situation weiter und erhöht die Bereitschaft, langfristige Lieferverträge zu höheren Preisen abzuschließen.

Ein weiterer Faktor ist die zunehmende finanzielle Nachfrage. Investmentvehikel, die physisches Uran kaufen und einlagern, entziehen dem Markt zusätzlich Material. Da der Uranmarkt vergleichsweise klein und illiquide ist, haben solche Käufe einen überproportionalen Preiseffekt. Steigende Spot- und Vertragspreise wirken wiederum als Hebel auf die Bewertungen von Uran-Aktien, insbesondere von Produzenten und Entwicklern mit klarer Förderperspektive.

In Summe basiert die Rallye bei Uran-Aktien weniger auf kurzfristiger Spekulation als auf der Neubewertung eines Rohstoffs, dessen Angebot kurzfristig unelastisch ist, während die Nachfrage politisch, technologisch und wirtschaftlich unterstützt wird. Die starke Volatilität bleibt jedoch ein Merkmal des Sektors, da Erwartungen, politische Entscheidungen und Investitionszyklen hier besonders stark auf die Kurse durchschlagen.

Cameco Corporation (CCJ) - ISIN CA13321L1085

Cameco zählt zu den weltweit führenden Uranproduzenten und nimmt eine Schlüsselrolle im nuklearen Brennstoffkreislauf ein. Der kanadische Konzern fördert Uran vor allem in Kanada und den USA, mit einem klaren Schwerpunkt auf den außergewöhnlich hochgradigen Lagerstätten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Über den reinen Bergbau hinaus ist Cameco auch in der Weiterverarbeitung aktiv, insbesondere in den Bereichen Konversion und Brennstoffdienstleistungen. Ein Großteil der Produktion wird über langfristige Lieferverträge an Energieversorger abgesetzt, was dem Unternehmen eine vergleichsweise hohe Planungssicherheit verschafft. Ohne neue Investitionen und zusätzliche langfristige Abnahmeverträge kann das Angebot aber künftig nicht mit der steigenden Nachfrage Schritt halten. Zwar verfügt das Unternehmen über erstklassige Lagerstätten, deren Förderung lässt sich jedoch nicht kurzfristig ausweiten, da Genehmigungsprozesse und Investitionszyklen viel Zeit erfordern. Operativ läuft es mit voraussichtlich 0,87 USD Gewinn pro Aktie für 2025 solide, man profitiert von gestiegenen Uranpreisen, was dem Aktienkurs nach einer Korrektur Dynamik verleiht. Mit einem Anteil von rund 17 Prozent an der weltweiten Uranförderung bleibt Cameco ein Schwergewicht des Marktes. Analysten sehen bei weiter steigenden Preisen zusätzliches Potenzial, das jedoch maßgeblich von neuen langfristigen Lieferverträgen abhängt. Charttechnisch steht für das vergangene Halbjahr ein Kursplus von rund 68 Prozent zu Buche; für Long-Positionen könnte die Aktie wieder interessant werden, sobald sich eine klare Stabilisierung, etwa im Bereich des 20-Tage-EMA, abzeichnet.

NexGen Energy Ltd. (NXE) - ISIN CA65340P1062

NexGen Energy ist ein kanadisches Uran-Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Erschließung hochgradiger Lagerstätten im Athabasca-Becken konzentriert, vor allem das Rook-I-Projekt mit der Arrow-Vorkommen. Das Unternehmen produziert noch kein Uran, kann daher noch keine belastbaren fundamentalen Kennzahlen vorweisen, bereitet aber den Minenbau vor und sichert sich bereits langfristige Abnahmeverträge. Ein Aufwärtstrend führte das Wertpapier im Laufe der vergangenen Woche auf ein neues Allzeithoch, Long Trades könnten nach dem aktuellen Pullback mit dem nächsten Bounce von der 20-Tagelinie wieder attraktiv werden.

Denison Mines Corp. (DNN) - ISIN CA2483561072

Denison Mines profitiert vom wieder zunehmenden Interesse am Uransektor, spiegelt dieses Momentum jedoch auch in hoher Kursvolatilität wider. Die Aktie notiert aktuell 93 Prozent über dem Niveau von vor sechs Monaten, getrieben sowohl von der allgemeinen Aufwärtsbewegung der Uranpreise als auch von Fortschritten bei unternehmenseigenen Projekten im kanadischen Athabasca-Becken, insbesondere beim Wheeler River-Projekt mit In-situ-Recovery-Technologie. Dieses wartet auf die finale Genehmigung. Dier erste Förderung könnte Mitte 2028 erfolgen, bis dahin dürften weiterhin rote Zahlen zu verbuchen sein. Analysten sehen Denison Mines überwiegend positiv, betonen aber, dass es sich um einen hochvolatilen Rohstoffwert handelt, dessen Kurs stark vom Uranpreis und dem Fortschritt der Projekte abhängt. Auch hier gibt es einen Aufwärtstrend, allerdings weit außerhalb der Reichweite des Allzeithochs von 2008 bei 12.66 USD. Auch hier könnte es bald ein nettes Pullback-Setup geben.

Ur-Energy Inc. (ISOU) - ISIN US9168961038

Ur-Energy Inc. ist ein US-amerikanisches Uran-Bergbauunternehmen, das sich auf den Abbau und die Verarbeitung von Uran über In-Situ-Recovery-(ISR-)Methoden konzentriert - eine schonendere Form der Förderung, bei der das Uran im Boden gelöst und an die Oberfläche gepumpt wird, statt klassisch im Tage- oder Untertagebau zu arbeiten. Seit 2013 betreibt Ur-Energy die Lost Creek ISR-Anlage in Wyoming, die mehrere Millionen Pfund Uranoxid (U3O8) produziert hat; diese Anlage darf jährlich bis zu 2,2?Mio.?lb erzeugen. Parallel dazu steht mit dem Shirley Basin Projekt ein zweites ISR-Uranprojekt in Wyoming kurz vor der Inbetriebnahme - voll lizenziert und für den Start 2026 vorgesehen - was Ur-Energy künftig zu einem der wenigen produzierenden Uranlieferanten in den USA machen soll. Gewinne soll es nach heutigem Stand ab 2027 geben. Der Aufwärtstrend reicht auch hier nicht an das Allzeithoch von 2021 heran. Mit dem Kursplus von circa 82 Prozent dürften die Aktionäre sehr zufrieden sein. Der Rücksetzer hat mit der letzten Tageskerze schon einmal die grüne Linie getestet, sodass sich auf dem aktuellen Kursniveau ein attraktives Long Setup entwickeln könnte.

Uranium Royalty Corp. (UROY) - ISIN CA91688U1084

Uranium Royalty ist das erste Unternehmen, das sich ausschließlich auf Lizenzgebühren und Streams im Uransektor fokussiert, in Kombination mit Investitionen in physisches Uran. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden globalen Nachfrage nach Kernenergie und den steigenden Uranpreisen. Trotz der gestiegenen Uranpreise konnten aber mit Ausnahme des Jahres 2024 keine Gewinne verbucht werden. Im Chartbild sehen wir ein Kursplus von knapp 32 Prozent. Für einen Aufwärtstrend fehlt noch ein höheres Tief. Dennoch könnte sich aus dem aktuellen Pulback eine gute Möglichkeit für Long Trades ergeben.

Tagescharts vom 30.01.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 31.01.2026

