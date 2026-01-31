Berlin (ots) -Im Rahmen der Fashion Week Berlin präsentierte Marc Cain am 30. Januar 2026 seine Herbst/Winter 2026 Kollektion in einer eindrucksvollen Fashion Show, die Mode, Musik und Inszenierung auf einzigartige Weise miteinander verband - begleitet von den Stargästen des Abends, Model-Ikone Jerry Hall und Tochter Elizabeth Jagger sowie erneut Hollywood-Schauspielerin Kelly Rutherford.Schauplatz war der ikonische Große Aufnahmesaal des Funkhauses Berlin, berühmt für seine außergewöhnliche Akustik. Ein Ort, der wie kaum ein anderer für das Zusammenspiel von Klang, Raum und Atmosphäre steht und damit die perfekte Bühne für das Showmotto "Echo of Now" bot. Musik und Mode verschmolzen zu einer kulturellen Symbiose und formten ein faszinierendes Statement im Takt der Zeit. Das musikalische Live-Opening gestaltete eine Sängerin mit weiblicher Band, die den Klassiker "Feeling Good" performten.Zu Beginn zeigten die Looks eine helle Farbwelt - ganz im Spirit der Pantone-Farbe des Jahres Cloud Dancer. Weiche Stricklooks mit außergewöhnlichem Ozelotmuster setzten sich kraftvoll vom blauen Boden ab. Nach und nach wandelte sich das Farbspektrum in warme, erdige Töne und gewann an Tiefe. Starke Materialien wie kuscheliger Fake Fur in überraschenden Nuancen wie Orange oder Pink brachten einen selbstbewussten Seventies-Vibe auf den Runway, während Leder und Veloursleder den Looks eine moderne, urbane Coolness verliehen. Farblich wurde es mutig und maximal: von edlem Grau mit zartem Rosa bis hin zu elektrisierendem Colourmix. Orange, Aubergine, Pink, Limonello oder Grasgrün trafen bewusst aufeinander - Dopamin Dressing pur. Weiter zeigten sich Animal-Muster wie Gepard und Leo, teils in Schwarz-Weiß oder als Fake-Ponyfell, ergänzt durch trendige Paisley-Interpretationen. Accessoires wie Pillbox-Hüte im Jackie-O-Stil, Krawatten, Tücher, Sonnenbrillen und lange Handschuhe ergänzten die Styles. Taschen wurden gleich doppelt getragen - Overaccessorizing als Statement. Old-Money-Ästhetik traf auf lässige Layerings, maskulines Tailoring mit betonten Schultern verschmolz mit femininen Details wie Broschen und Schluppen. Zum Finale präsentierte Marc Cain die eleganten Highlights des Labels Glam.Auch die Inszenierung folgte der Idee von Klang und Rhythmus: In verschiedenen Höhen angeordnete, blau leuchtende LED-Stäbe erinnerten an die Optik eines Equalizers, während blaue Teppiche und das halbrunde Setting den Raum strukturierten. Die Models betraten den Runway hinter den Leuchtstäben und bewegten sich über einen mehr als 70 Meter langen Catwalk, der die Weite des Saals eindrucksvoll zur Geltung brachte.Während der Show sorgte das Gesangs-Trio MVX, bekannt aus The Voice Kids Germany, mit modernen Songs für wiederkehrende emotionale Highlights und verstärkte den Dialog zwischen Mode und Musik."Mit Echo of Now wollten wir den Moment fühlbar machen - die Energie von Musik, Bewegung und Mode in Einklang bringen und Designs schaffen, die emotional berühren und nachwirken", so Marinela Oglan, Creative Director von Marc Cain.Unter den Gästen fanden sich zahlreiche internationale Persönlichkeiten aus Mode, Film und Medien, darunter Model-Ikone und Schauspielerin Jerry Hall, Model Elizabeth Jagger, Hollywood-Schauspielerin Kelly Rutherford, Sylvie Meis, Bettina Zimmermann, Frauke und Nele Ludowig, Anja Kling,Dennenesch Zoudé, Gala González, Kim Feenstra und Anna-Maria Sieklucka."Ich war schon einmal bei einer Marc Cain Fashion Show und es war einfach unvergesslich - deshalb freue ich mich umso mehr, diesmal wieder dabei zu sein. Mein Look heute mit dem langen, edlen Kleid mit Blumenprint und dem cremefarbenen Mantel fühlt sich perfekt für den Anlass an. Marc Cain versteht es einfach, Eleganz und modernen Stil so einzigartig zu kombinieren", so Hollywood-Schauspielerin Kelly Rutherford."Ich bin begeistert von diesem smaragdgrünen Satin-Anzug von Marc Cain. Das Material fühlt sich unglaublich luxuriös an, fällt elegant und die Farbe strahlt pure Raffinesse aus. Der Look ist einfach atemberaubend. Und Berlin ist fantastisch - die Stadt hat so viel Energie und Stil, ich komme hier immer wieder gerne her", sagte Model-Ikone und Schauspielerin Jerry Hall.Die Marc Cain Fashion Show ist Teil der Berlin Fashion Week. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://fashionweek.berlin/Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/6207814