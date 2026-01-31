Die Märkte atmen durch - oder besser gesagt, sie rotieren. Ein genauer Blick auf die großen Technologie-Schwergewichte zeigt ein gemischtes Bild: Seit Jahresbeginn liegen die MAG?7 bis Mittwoch Abend im Schnitt gut fünf Prozent im Minus. Nur Alphabet und Amazon halten ihren Monatsdurchschnitt. Gleichzeitig notieren fünf der sieben Titel weiterhin oberhalb ihrer 200-Tage-Linie. Das spricht für einen intakten übergeordneten Haupttrend, der am kurzen Ende aber Ermüdungserscheinungen zeigt. Testen Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
