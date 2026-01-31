25.000 Punkte im Deutschen Aktienindex sind ein Wort. Zumal dann, wenn die letzte runde Marke nicht lange her ist. Im Januar 2026 dürften einige weniger an der Börse interessierte Menschen überrascht gewesen sein. DAX 25.000 - aber hatte der Index nicht erst vor kurzer Zeit die 20.000 erreicht? In der Tat war es erst im Dezember 2024 als der DAX die 20.000er-Marke erreichte. Nur gut ein Jahr später stand die nächste runde Marke auf dem Plan. Der neue DAX-Rekord bei 25.000 Punkten zeigt einen weltweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
