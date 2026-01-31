Anzeige
Mehr »
Samstag, 31.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Freitagabend nachbörslich veröffentlicht - was der Markt erst am Montag sieht
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
30.01.26 | 21:59
362,85 Euro
-0,07 % -0,25
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
361,65362,0013:04
362,60362,9530.01.
Markus Weingran
31.01.2026 17:27 Uhr
352 Leser
Artikel bewerten:
(0)

DAX verliert 1,45 % die Woche: Vom Rohstoff-Dilemma, dem FED-Entscheid und den Abstürzen von Microsoft und SAP

Die Woche klang mit einem Paukenschlag aus. Über die Rohstoffbranche zog ein kräftiges Korrekturgewitter. Besonders Gold und Silber kamen ordentlich unter die Räder. Die große Frage: War es das oder kommt da noch mehr?Im Mittelpunkt der Woche stand klar der Zahlenreigen der großen Technologieunternehmen. Microsoft, Tesla und SAP sorgten für reichlich Diskussionsstoff. Microsoft überzeugte operativ zwar mit stabilem Wachstum, doch die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ließen Zweifel an der kurzfristigen Margenentwicklung aufkommen. Der anschließende Rücksetzer wurde von vielen Marktteilnehmern als zumindest teilweise berechtigt eingestuft. Tesla präsentierte sich besser als befürchtet, …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.