Biotech ETFs erklärt: So profitierst Du von Genomics & BioRevolution

Im heutigen ETF-Format dreht sich alles um den spannenden Biotech-Sektor und die Frage, wie sich dessen enormes Innovationspotenzial sinnvoll ins eigene Depot integrieren lässt. Du erfährst, wie sich Biotech klar vom klassischen Pharmabereich abgrenzt, welche Chancen sich aus Forschung, Entwicklung und disruptiven Technologien wie Genomics, RNA, CRISPR oder KI-gestützter Medikamentenentwicklung ergeben - und welche Risiken Anleger:innen dabei realistisch einschätzen sollten. Biotech ETFs ermöglichen dabei mit nur einer Order den Zugang zu bis zu 249 Unternehmen und sorgen für breite Diversifikation in einem ansonsten schwer selektierbaren Markt.

Gerade weil viele Biotech-Unternehmen noch keine Umsätze erzielen und sich ihre Erfolge erst in späten klinischen Phasen zeigen, ist das Risiko einzelner Investments hoch. Genau hier setzen ETFs an: Sie verteilen mögliche Rückschläge, glätten die Volatilität und bieten gleichzeitig Zugang zu potenziell bahnbrechenden Innovationen. Im Webinar beleuchten wir zudem die größten ETF-Bestandteile auch charttechnisch und zeigen, wie sich Chancen und Risiken praktisch einordnen lassen - ideal für Einsteiger wie Fortgeschrittene, die den Biotech-Sektor fundiert verstehen möchten.

