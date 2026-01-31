Der größte Planet unseres Systems hütet seit Äonen ein chemisches Geheimnis tief unter seinen turbulenten Wolkenwirbeln. Eine neue Simulation bringt nun Licht in die dunklen Tiefen und korrigiert ein jahrzehntealtes Paradoxon. Ein Team um die Postdoktorandin Jeehyun Yang von der US-amerikanischen University of Chicago hat eine Untersuchung veröffentlicht, die unser Verständnis des größten Planeten im Sonnensystem grundlegend verändern kann. Die im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n