Kurz nach der scharfen Korrektur der Edelmetalle zieht es auch die digitalen Pendants gehörig in den Keller. Doch im Gegensatz zu Gold und Silber blieb eine Rallye hier zuvor aus und die Kurse von Bitcoin und den meisten Altcoins befinden sich auf dem tiefsten Stand seit Monaten. Die heutigen, teils zweistelligen Kursstürze bei Bitcoin und Co. könnten den Abschluss einer Phase maximaler Frustration im Krypto-Universum bedeuten und damit einen baldigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
