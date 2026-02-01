Gold hat sich als Wertaufbewahrungsmittel bewährt. Als moderne Tauscheinheit ist das Edelmetall zwar ungeeignet, doch als Recheneinheit oder Wertmaßstab liefert es bis heute bemerkenswerte Erkenntnisse über Vermögen, Kaufkraft und den realen Wert von Geld. Gerade in Zeiten steigender Preise und wachsender Staatsverschuldung rückt diese Eigenschaft erneut in den Fokus. Denn Gold misst nicht den nominalen, sondern den realen Wert von Gütern und Vermögen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE