Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch wenn wir das Pferd heute mal von hinten aufzäumen, aber diese Hardfacts zu Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) sollten Sie sofort wissen:

Erstklassiges Management mit nachweislichem Track Record: Das Führungsteam hat bereits Milliarden an Kapital eingesammelt und mehrfach erheblichen Mehrwert für Aktionäre geschaffen, unter anderem bei Newmarket Gold, Calibre Mining, Kirkland Lake Gold, Northern Empire, Integra Gold und Terrane Metals.





Starke institutionelle Unterstützung: Das Management verfügt über exzellente Beziehungen zu Banken und Brokern. Der Zugang zu institutionellem Kapital ist klar gegeben, was sich auch in einem institutionellen Aktionärsanteil von rund 55% widerspiegelt.





Hochgradig incentiviertes Management: Rund 15% Insider- und Managementbeteiligung sorgt für eine starke Interessengleichheit mit den Aktionären.





Top-Jurisdiktion: Ghana ist die führende Goldnation Afrikas, politisch stabil und bekannt für große, erfolgreiche Minen sowie staatliche Unterstützung. Das Land entwickelt sich zunehmend zu einem Hotspot für bedeutende Neuentdeckungen.





Projekt mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial: Ein qualitativ hochwertiges Asset in einer Region, die für Lagerstätten mit mehr als 5 Millionen Unzen Gold bekannt ist. Newcore gehört zu den größten Landbesitzern im Süden Ghanas, während das Projektgebiet bislang nur geringfügig exploriert wurde.





Gold - das richtige Metall zur richtigen Zeit: Das aktuelle Momentum am Goldmarkt spricht klar für anhaltende Stärke.

Und genau in diesem Setup und der laufenden Korrektur der Edelmetallpreise und Edelmetall-Aktien sollte man diese Attribute auf sich wirken lassen und gut aufgestellte Unternehmen wie Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) im Auge und zumindest auf der Watchlist haben!

Warum Newcore Gold mehr ist als ein einfacher Explorer!

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) ist ein kanadisches Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, dessen Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, durch gezielte Erschließung, Bewertung und spätere Goldproduktion langfristigen Wert für Aktionäre zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei das 100% unternehmenseigene Enchi-Gold Projekt im Südwesten Ghanas, einem der attraktivsten und produktivsten Gold-Jurisdiktionen Westafrikas.

Das Projekt umfasst ein 248 km² großes Landpaket entlang der Bibiani Shear Zone, in dem bereits bedeutende Mineralressourcen nachgewiesen wurden. Ghana gilt als eine der stabilsten und bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen Afrikas, mit klaren rechtlichen Rahmenbedingungen, bestehender Infrastruktur und einer langen Tradition im Goldbergbau.

Quelle: Newcore Gold

Zusätzliches Vertrauen schafft der hohe Management-Anteil in Höhe von 15% am Unternehmen, was die Interessen von Führung und Aktionären stärker ausrichtet. Wie bereits erwähnt, wird eine Goldproduktion angestrebt, um substanzielle Cashflows und Renditen zu erzielen.

Mineralresource und wirtschaftliche Bewertung mit massivem Upside-Potenzial!

Besonders hervorzuheben ist die bereits definierte Mineralressource von über 1,7 Millionen Unzen Gold (Angezeigt und Abgeleitet), die sich auf mehrere oberflächennahe Lagerstätten verteilt. Diese breite Verteilung erlaubt ein potenziell skalierbares Tagebau-Szenario, was die technische Komplexität und die zukünftigen Produktionskosten deutlich senken kann.

Quelle: Newcore Gold

Eine bereits im Jahr 2024 veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) zeigt, dass Enchiauch bei konservativen Goldpreisen von 1.800 und 3.000 USD je Feinunze wirtschaftlich (After-Tax-NPV Bewertungsspanne von 371 bis 971 Mio. USD ( tragfähig sein kann. Die Studie weist auf eine lange potenzielle Minenlebensdauer, niedrige Betriebskosten und attraktive Margen hin. Ergänzend dazu bestätigen metallurgische Tests eine gute Goldgewinnungsrate, was die technische Umsetzbarkeit des Projekts zusätzlich untermauert.

Quelle: Newcore Gold

45.000 Bohrmeter mit vielversprechenden Ergebnissen!

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) hat beim laufenden 45.000 m Bohrprogramm am Boin Gold Deposit erstmals sichtbares Gold in Bohrkernen entdeckt, was einem wichtigen Meilenstein darstellt und das Potenzial für hochgradige Goldmineralisierung in größerer Tiefe unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis aus Bohrloch KBDD100, das 147,5 g/t Gold über 1,0 Meter ab einer Tiefe von rund 310 Metern lieferte.

Zusätzlich lieferten weitere Abschnitte in diesem und anderen Löchern beachtliche Anomalien, wie z. B. 3,22 g/t Gold über 17 Meter in Bohrloch KBDD102 sowie mehrere weitere Intervalle mit signifikanten Goldgehalten. Die Bohrungen zielen darauf ab, die Kontinuität und Tiefe der Mineralisierung auszudehnen und damit die Ressourcengrundlage weiter zu verbessern. Alle am Boin-Deposit getesteten Zonen bleiben auch nach aktuellen Ergebnissen entlang der Streichrichtung und in der Tiefe offen, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Quelle: Newcore Gold

Fazit: Eine seltene Kombination aus Top-Management, Wachstums-Potenzial!

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) vereint alles, was erfolgreiche Goldstorys auszeichnet: ein nachweislich wertschaffendes Management, starke institutionelle Unterstützung, hohe Insiderbeteiligung, eine erstklassige Jurisdiktion und ein großflächiges, noch lange nicht ausgeschöpftes Projekt. Die robuste Wirtschaftlichkeit laut PEA, kombiniert mit dem weiterhin positiven Goldpreis-Umfeld, trotzt zwischenzeitlichen Korrekturen, und spektakulären Bohrergebnissen mit sichtbarem Gold in der Tiefe macht Enchi zu weit mehr als einem klassischen Explorationsprojekt. Wer frühzeitig auf substanzielle Ressourcen, klares Wachstumspotenzial und erfahrene Macher setzen will, findet in Newcore Gold (WKN: A2QATA) eine hochspannende Gold-Story!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

