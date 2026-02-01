ZenaTech testet Schwarm aus vier Indoor-Drohnen - Präzisionslösung für das Bestandsmanagement der Zukunft

Anzeige / Werbung

Erfolgreiche Tests in GPS-freien Umgebungen

ZenaTech, ein Anbieter KI-gestützter Drohnen- und Softwarelösungen, hat erfolgreich vier Indoor-Drohnen des Typs IQ Nano im Schwarmbetrieb getestet. Die autonomen Einheiten flogen unabhängig voneinander in einer GPS-losen, simulierten Lagerumgebung und führten simultan ein schnelles Barcode-Scanning durch. Ziel war es, den potenziellen Einsatz dieser Technologie im Verteidigungs- und Regierungsbereich zu evaluieren. Das erfolgreiche Ergebnis bestätigt die Skalierbarkeit der softwaregesteuerten Plattform von ZenaTech. Sie ist darauf ausgerichtet, kritische Herausforderungen im Bereich Bestandsmanagement und Verteidigungslogistik effizient zu lösen - vor allem dort, wo Automatisierung, Genauigkeit und Einsatzbereitschaft zunehmend im Fokus stehen.

Ziel: Effizienzsprung für globale Lagerhaltung

Mit diesem Test verfolgt ZenaTech die Mission, Drohnenlösungen bereitzustellen, die speziell auf die Anforderungen militärischer und behördlicher Einrichtungen ausgerichtet sind - insbesondere in Lagerhäusern, Depots und Waffenlagern. In solchen sensiblen Bereichen zählt jedes Detail: Geschwindigkeit, Genauigkeit und Verlässlichkeit sind entscheidend. Gleichzeitig dominieren dort häufig noch manuelle, fehleranfällige Prozesse. Die skalierbare, KI-basierte Plattform des Unternehmens verspricht, diese Lücke zu schließen. Sie soll nicht nur die Datenqualität im Bestand signifikant verbessern, sondern auch operative Abläufe beschleunigen und die Einsatzbereitschaft erhöhen.

Autonome Drohnenschwärme als Schlüsseltechnologie

Besonderes Augenmerk liegt bei ZenaTech auf der Schwarmtechnologie - einem Ansatz, bei dem mehrere Drohnen gemeinsam agieren, Informationen austauschen und Aufgaben im Team effizient lösen. Diese Technologie gewinnt gerade in komplexen Umgebungen an Bedeutung, in denen klassische Systeme an ihre Grenzen stoßen. Ob im Verteidigungsumfeld oder in industriellen Anwendungen - Echtzeit-Transparenz und operative Effizienz lassen sich zunehmend nur noch durch autonome, vernetzte Systeme erreichen. Neben dem Indoor-Bestandsmanagement arbeitet ZenaTech daher auch an Einsatzszenarien wie der Waldbrandbekämpfung. Schon jetzt zeigt sich: Schwärme bieten eine Systemeffizienz, die einzelne Drohnen nicht leisten können.

IQ Nano - klein, wendig, GPS-unabhängig

Die getestete IQ Nano ist eine kompakte Indoor-Drohne mit einer Startgröße von etwa 20 x 20 Zentimetern. Sie wurde speziell für den Einsatz in GPS-losen Umgebungen entwickelt - wie sie typischerweise in Lagerhäusern und militärischen Anlagen vorherrschen. Ausgestattet mit Barcode-Scanning-Technologie, fortschrittlicher Hindernisvermeidung und Unterstützung für KI-gesteuerte Schwärme, ist sie ein zentrales Element der autonomen ZenaDrone-Plattform. Damit unterstreicht ZenaTech seinen Anspruch, zukunftsweisende Lösungen für sicherheitskritische und logistische Anwendungen bereitzustellen.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

