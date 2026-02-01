Lorient, eine Premium-Marke für ästhetische Medizin, gab bekannt, dass sie auf dem 27. IMCAS-Weltkongress 2026 in Paris weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wo sie über 15.000 Fachleute anzog und ihre Führungsrolle im Bereich der ästhetischen Innovation unter Beweis stellte.

Der geringe Modifikationsgrad von Lorient sorgt für eine reibungslose Injektion und hohe Biokompatibilität

Höhepunkt war eine Sitzung unter der Leitung von Dr. Jani van Loghem, einem weltweit angesehenen Meinungsführer, der für die Etablierung internationaler Sicherheitsprotokolle im Bereich der Ästhetik bekannt ist. Seine Beteiligung war eine prestigeträchtige Bestätigung der technischen Exzellenz von Lorient. An seiner Seite teilten die renommierten koreanischen Mediziner Dr. Won Lee und Dr. Do Young Rhee klinische Erkenntnisse, die von der internationalen medizinischen Fachwelt viel Lob erhielten.

Im Mittelpunkt der akademischen Diskussionen stand die "Sicherheit-zuerst"-Philosophie von Lorient für seine Premium-HA-Filler-Produktreihe. Durch die Verwendung eines ausgeklügelten Reinigungsprozesses, der chemische Vernetzungsmittel wie BDDE minimiert, hat die Marke ihre außergewöhnliche Reinheit unter Beweis gestellt. Dieser fortschrittliche Herstellungsansatz reduziert effektiv das Risiko verzögerter Entzündungsreaktionen, ein wichtiges Anliegen für hochkarätige Ärzte. Dr. Jani van Loghem und Dr. Won Lee betonten den geringen Modifikationsgrad des Füllstoffs, der sowohl eine reibungslose Injektion als auch eine hohe Biokompatibilität gewährleistet. Darüber hinaus bietet seine sofortige Reversibilität mit Hyaluronidase eine wichtige Sicherheitsebene, die das Vertrauen von medizinischen Experten, denen das Wohl der Patienten am Herzen liegt, weiter stärkt.

Im Rampenlicht stand auch "Lorient Element", ein innovativer Hautbooster, der von Dr. Do Young Rhee vorgestellt wurde. Er wurde entwickelt, um die traditionellen Grenzen der Pigmentbehandlung zu überwinden, und enthält eine wirkungsvolle Mischung aus Tranexamsäure, Ascorbinsäure, Niacinamid und Glutathion in den maximal zulässigen Konzentrationen. Durch die Verwendung eines speziellen Hyaluronsäure-Transportmittels und niedermolekularer Partikel unter 500 Dalton gewährleistet die Formel eine maximale Durchdringung der Hautbarriere. Klinische Daten zeigten, dass Lorient Element in Kombination mit Laser- oder Mikronadelbehandlungen die Pigmentierung in nur vier bis fünf Sitzungen um über 60 Prozent verbesserte.

Lorient erklärte, dass die erfolgreiche Sitzung unter der Leitung von Dr. Jani van Loghem bei der IMCAS beweist, dass seine fortschrittliche Technologie weltweit führend ist. Auf diesem Erfolg aufbauend ist Lorient bereit, seine strategische Expansion in Europa, Nordamerika und Südostasien zu beschleunigen und seine Position als visionärer Marktführer zu festigen, der sich der Gestaltung der Zukunft der medizinischen Ästhetik verschrieben hat.

