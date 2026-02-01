Darauf haben wir gewartet...: Der starke Rücksetzer bei Gold, Silber & Kupfer eröffnet uns wieder lukrative Kauf- und Gewinnchancen!

Anzeige / Werbung

Und hier schon gleich die neue Handels-Idee: Der Kupfersektor wurde bisher kaum genannt, aber die Lage ist "kritisch"!

Anzeige/Werbung - Der Rohstoff-König

Kupfer zündet den Turbo: 2025 +40% und 2026 startet sofort mit neuen Rekorden! Eine >10-Millionen-Tonnen Angebotslücke droht. Elektrifizierung trifft Minen-Trägheit - genau dort entsteht die nächste Chance.

Liebe Börsenfreunde, liebe Rohstoff-Investoren,

was war das für ein Wochenausklang! Hier wurde Geschichte geschrieben, denn Silber brach in der Spitze über 35% ein und auch Gold musste fast 10% abgeben!

Wenn auch nicht in der Stärke, aber der Rücksetzer war zu erwarten und vom "Bankenkartell" wohl auch dringend nötig, denn die Edelmetallpreise sind zu schnell zu heiß gelaufen - hier musste man wohl alles auffahren, um die Kurse nachdrücklich zu crashen und somit Angst zu verbreiten! Das ist gelungen und eröffnet und endlich wieder lukrative Einstiegschancen! Darauf haben wir lange gewartet!

Angesichts der extremen Kurssteigerungen in den letzten Wochen und Monaten war der Rücksetzermehr als überfällig und im Gesamtbild nur gesund. Sehen Sie hierzu auch unsere Kommentare im Wochenbericht vom letzten Dienstag, als wir dieses Szenario bereits vorhergesehen haben.

Durch scharfe Korrekturphasen werden Überhitzung, Spekulationswahn und Euphorie abgebaut. Wir dürfen uns auch weiterhin auf hohe Schwankungen einstellen, die am dynamischen Rohstoffmarkt zur Normalität gehören. Die hohen Schwankungen eröffnen dann auch wieder spannende neue Trading-Ideen, so dass wir auch für unsere vielen Neu-Abonenntendie starke Gewinnserie der letzten 12 Monate fortsetzen können!

Worauf wir uns aktuell besonders konzentrieren, ist Kupfer mit den entsprechenden Aktien! Zwar konnte sich der Kupferpreis und auch die Minen in 2025 schon gut entwickeln, aber hier stehen wir erat ganz am Anfang: Eine über 10 Millionen-Tonnen Angebotslücke droht. Elektrifizierung trifft Minen-Trägheit - genau dort entsteht die nächste Chance. Unsere Leser werden sich noch verwundert die Augen reiben, welche Gewinne hier möglich sind.

Bevor wir ins Kupfer-Setup eintauchen, ein kurzer Reality-Check, warum Sie diesem Thema jetzt Aufmerksamkeit schenken sollten: Der Rohstoff-König hat 2025 eine gewaltige Gewinn-Serie abgeliefert. Selbst in der gekürzten Transaktionsliste, aufgrund der Übersichtlichkeit, stechen vier und dreistellige Gewinne wie beispielsweise +1.061%, +701%, +616% und +220% ins Auge.

Quelle: Der Rohstoff-König

Und das ist kein "Vergangenheits-Glanz": Auch 2026 läuft die Gewinn-Maschine schon fulminant weiter! Bereits bis Ende Januar stehen erneut hohe Gewinne von bis zu +1.032%, +522%, +453% und +138% auf dem Zettel.

Quelle: Der Rohstoff-König

Herzlichen Glückwunsch an die Abonnenten des Rohstoff-Königs! Wer hier nicht dabei ist, verpasst nicht nur "eine Chance", sondern eine ganze potenzielle Gewinnserie. Abonnieren Sie deshalb schnellstmöglich den "Rohstoff-König", um schon von der nächsten bevorstehenden Depotaufnahme direkt das Abo zu bezahlen und den ersten Gewinn zu sichern!

Jetzt aber noch einmal zurück zum Kupfer, der vor allem nach der womöglich noch laufenden Korrektur im Rohstoffsektor diese nächste Welle maßgeblich antreiben kann. Kupfer ist längst mehr als "nur" ein Industriemetall. Es ist und bleibt "Dr. Copper" der Konjunktur-Seismografschlechthin! Es ist Infrastruktur-Rohstoff und inzwischen Sicherheitsfrage in einer Welt, die elektrifiziert, digitalisiert, automatisiert (u.a. Robotik) und aufrüstet.

Und der Markt liefert ein unmissverständliches Signal: 2025 legte Kupfer laut Reuters rund +40% zu und knüpft an diese Gewinne auch 2026 direkt weiter an. An der COMEX notierte Kupfer per 28.01.2026 bereits wieder knapp +4,7% über dem Jahresbeginn. Und am 29.01.2026 zündete die nächste Stufe: LME-Kupfer sprang intraday um rund +9% nach oben, womit ein neues Rekordniveau von über 14.000 USD je Tonne erreicht wurde. Daher ist die laufende Korrektur nur gesund und bietet wieder sehr gute Trading-Chancen.

Aber solche bemerkenswerten Kursbewegungen sind keine "Laune"! Das ist ein Markt, der beginnt, Knappheit, Politik und Nachfragewelle gleichzeitig zu diskontieren.

Die Nachfragekurve wird steiler und das Angebot ist träge!

Die Nachfragekurve bei Kupfer wird gerade spürbar steiler. Und genau hier liegt der Kern des Setups: Das Angebot kommt schlicht und einfach nicht hinterher. Eine neue S&P-Global-Analyse vom Januar 2026 bringt es "brutal" aber real auf den Punkt: Der globale Kupferbedarf soll von 28 Millionen Tonnen (2025) auf 42 Millionen Tonnen (2040) steigen! Das entspricht einem Plus von rund 50%. Somit droht definitiv ein strukturelles Defizit von über 10 Millionen Tonnen. Das ist kein "kleiner Engpass", das ist ein potenzieller Preistreiber mit Ansage.

Warum das Defizit Preis-Explosions-Potenzial besitzt? Weil Kupfer nicht auf Knopfdruck wächst. Neue Projekte sind keine Quartalsmeldung, sondern ein Langstreckenlauf. Genehmigungen ziehen sich, CAPEX-Pakete müssen finanziert werden, Infrastruktur muss gebaut werden, Erzgehalte fallen tendenziell und ohne soziale Akzeptanz geht in vielen Regionen gar nichts. Genau diese Trägheit ist der Turbo für den Preis! Während die Nachfrage nach vorne wegläuft, steht das Angebot im Stau. Und genau in diesem Stau entstehen Chancen, die wir im Rohstoff-König konsequent handeln werden.

Lagerbestände, Zölle, Politik: Wenn Kupfer "kritisch" wird!

Ein zusätzlicher Brandbeschleuniger: Washington. Die USGS-Liste kritischer Mineralien 2025enthält u.a. Kupfer. Parallel zog Material in die USA: Laut Financial Times sprang der Bestand in US-COMEX-Warenhäusern auf >450.000 Tonnen (t) (gegenüber <100.000 t ein Jahr zuvor). Das wirkt wie ein Markt-Staubsauger: Es ist nicht automatisch "Endnachfrage" aber es zieht frei verfügbares Metall aus dem Kreislauf und verändert Erwartungen.

M&A-Dynamik: Kupfer zieht "Elefanten" an!

Wenn ein Rohstoff strategisch wird, werden auch seine Assets strategisch. Rio Tinto bestätigte am 08.01.2026 vorläufige Gespräche mit Glencore über eine mögliche Kombination, ohne Gewissheit, ob und zu welchen Bedingungen ein Angebot kommt. Am 05.02.2026 ist Tag der Entscheidung: Angebot ja oder nein! Egal, ob Deal oder nicht: Allein die Logik dahinter ist ein Statement - Kupfer ist groß genug, um Machtlogik anzuziehen.

Was heißt das für Anleger?

Wenn Kupfer von "zyklisch" auf strukturell knapp dreht, entscheidet nicht nur der Metallpreis - sondern Stock-Picking und Timing:

Wer besitzt Produktion (Cashflow-Hebel)?

(Cashflow-Hebel)? Wer besitzt Entwicklung (und Neubewertungs-Potenzial)?

(und Neubewertungs-Potenzial)? Wer sitzt auf Weltklasse-Entdeckungen (Übernahme-Potenzial)?

Genau hier setzen wir vom Rohstoff-König an: unser rohstofffokussierter Premium-Börsendienst mit klaren Empfehlungslisten (Value & Dividenden / Junior-Mining & Wachstumsaktien / Trading & Derivate) und dem Ziel, Setups früh zu erkennen und konsequent zu managen. Struktur und Research statt Bauchgefühl.

Fazit:

Die Trefferliste zeigt, was möglich ist und Kupfer liefert gerade ein Setup, das die nächste Gewinn-Serie antreiben kann. Wer sich nicht rechtzeitig positioniert, wird sich später sehr wahrscheinlich fragen, warum er wieder nur zugeschaut hat.

Sehr herzlich laden wir Sie hier zudem ein, sich über unseren kostenfreien Report eigenes Wissen anzueignen, um unsere Trades besser nachvollziehen zu können: