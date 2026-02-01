Bitcoin verliert wichtige Unterstützung: Layer 2 Projekte rücken in den Fokus

Der Kryptomarkt erlebt zum Monatsende eine deutliche Korrektur. Während Bitcoin in den letzten Wochen noch an der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US Dollar kratzte, hat sich das Blatt heute am 30. Januar 2026 gewendet. Massive Abverkäufe haben den Kurs unter die Unterstützung von 77.000 Euro gedrückt. Diese Korrektur wird primär durch die bevorstehende Nominierung von Kevin Warsh zum Chef der US Notenbank und die damit verbundene Unsicherheit über die künftige Zinspolitik getrieben.

Anleger reagieren derzeit extrem sensibel auf makroökonomische Signale. Die Angst vor anhaltend hohen Zinsen und die jüngsten Gewinnmitnahmen im Technologiesektor nach den Microsoft Zahlen belasten die Risiko Assets schwer. In diesem Risk off Umfeld flüchten viele Investoren in Cash oder Gold. Die Liquidität fließt währenddessen aus den großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ab.

Der Kampf um die Unterstützung

Bitcoin hat heute einen entscheidenden technischen Support verloren. Experten warnen vor weiteren Abgaben bis in den Bereich von 70.000 Euro ohne eine schnelle Erholung über die Marke von 80.000 Euro. Die Stimmung im Markt ist von Gier zu Neutral gekippt. Über 150 Millionen Euro wurden in den letzten 24 Stunden allein bei Bitcoin Derivaten vernichtet.

Das langfristige Interesse institutioneller Anleger bleibt trotz des aktuellen Preisverfalls bestehen. Viele sehen in dem Rücksetzer eine gesunde Korrektur nach der parabolischen Rallye des Vorjahres. Dennoch zeigt die aktuelle Marktschwäche deutlich eine wichtige Tendenz. Bitcoin allein reicht vielen Tradern nicht mehr aus um in einem stagnierenden Markt überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Kapitalrotation in den Sektor der Layer 2 Lösungen

In Phasen in denen der Marktführer pausiert suchen erfahrene Investoren nach sogenannten Beta Plays. Dies sind Projekte die technologisch auf Bitcoin aufbauen aber eine deutlich dynamischere Preisentwicklung versprechen. Der Fokus verschiebt sich dabei weg von der reinen Wertaufbewahrung hin zur Nutzbarkeit des Netzwerks.

Hier rücken insbesondere Layer 2 Lösungen in den Vordergrund. Diese nutzen Bitcoins Sicherheit und lösen gleichzeitig dessen Skalierbarkeitsprobleme. Während das Hauptnetzwerk mit hohen Gebühren und langsamen Transaktionszeiten kämpft bieten diese neuen Protokolle die Infrastruktur für die nächste Welle der Adoption.

Bitcoin Hyper als technische Antwort auf die Stagnation

Fazit für den deutschen Markt

Die kommenden Tage werden für die weitere Richtung des Marktes entscheidend sein. Bitcoin muss die 80.000 Euro Marke zurückerobern um das bullische Szenario aufrechtzuerhalten. Wer jedoch die aktuelle Phase des Stillstands bei den großen Währungen umgehen möchte findet in Layer 2 Projekten wie Bitcoin Hyper spannende Chancen. Eine breite Diversifikation über verschiedene Technologie Ebenen ist in volatilen Zeiten der beste Schutz für das Kapital.