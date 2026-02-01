BERLIN (dpa-AFX) - Die Absatzzahlen der Heizungsindustrie haben im vergangenen Jahr mit 627.000 verkauften Geräten in Deutschland den niedrigsten Stand seit 2010 erreicht. Das berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Jahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie (BDH). Ein Sprecher des BDH bestätigte diese Entwicklung.

Auch der Deutschen Presse-Agentur liegen die Zahlen vor. Der Absatz über alle Geräteklassen hinweg ging 2025 demnach um zwölf Prozent im Vergleich zu 2024 zurück.

Vor allem die Nachfrage nach Ölheizungen war vergangenes Jahr gering: 22.500 dieser Wärmeerzeuger wurden verkauft, ein Minus von 74 Prozent, wie aus der Jahresbilanz hervorgeht. Auch bei den Gasheizungen registrierte der BDH einen Dämpfer. So wurde etwa bei den Gas-Brennwertkesseln, von denen 229.000 Stück abgesetzt wurden, ein Rückgang um 36 Prozent innerhalb eines Jahres verzeichnet.

Hier gab es 2025 ein Verkaufsplus



Deutlichen Zuwachs (plus 55 Prozent) vermerkte der BDH hingegen beim Absatz der Heizungs-Wärmepumpen. Sie wurden den Angaben zufolge 299.000-mal verkauft und waren damit der Besteller der Branche. Ein Verkaufsplus von 23 Prozent gab es zudem bei Biomasse-Wärmeerzeugern, wie aus der Bilanz hervorgeht: 29.000 Stück wurden verkauft.

BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt bezeichnete die Lage der Heizungsindustrie bei der "Welt am Sonntag" insgesamt aber als "schwierig"./mkk/DP/zb