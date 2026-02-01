BERLIN (dpa-AFX) - Die Union zieht im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa nach Monaten wieder mit der AfD gleich. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden jeweils 26 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger CDU/CSU oder AfD wählen, wie aus der Umfrage für "Bild am Sonntag" hervorgeht. Für die Union ist das ein Plus von einem Prozentpunkt, die AfD liegt seit Wochen bei diesem Wert. Zuletzt lagen die beiden Parteien im September 2025 im Insa-Sonntagstrend gleichauf.

Auch der Koalitionspartner SPD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 16 Prozent. Das ist für die Sozialdemokraten der höchste Wert seit Juni 2025. Bei den Oppositionsparteien Grünen und Linke gibt es keine Bewegung, sie bleiben in der Umfrage bei 11 und 10 Prozent. BSW (4 Prozent) und FDP (3 Prozent) würden weiterhin nicht in den Bundestag einziehen. 4 Prozent der Befragten würden sonstige Parteien wählen.

Für die nach Insa-Angaben repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 26. und 30. Januar 1.204 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei rund 2,9 Prozentpunkten.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für etwaige Wahlausgänge./vrb/DP/zb