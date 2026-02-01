Empowerment scheitert oft an der Umsetzung: Unternehmen verwechseln formale Befugnisse mit echter Befähigung. Psychologe Gerhard Helm erklärt bei t3n Arbeit in progress, warum Mitarbeitende trotz mehr Verantwortung nicht eigenständiger handeln und wie das SCOPE-Modell dabei hilft, Empowerment messbar zu machen. Empowerment ist ein Buzzword der modernen Arbeitswelt. Dabei ist es gerade mit Blick auf die derzeitigen wirtschaftlichen Herausforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n