E-Autoprämie nur ein Geschenk für BYD? Die ungeschminkte Wahrheit!
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,555
|10,595
|31.01.
|10,520
|10,580
|30.01.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:38
|BYD sells 210,051 NEVs in Jan, down 30.11% year-on-year
|12:35
|China's BYD vehicle sales fall for fifth month in a row
|11:54
|E-Autoprämie nur ein Geschenk für BYD? Die ungeschminkte Wahrheit!
|E-Autoprämie nur ein Geschenk für BYD? Die ungeschminkte Wahrheit
► Artikel lesen
|09:50
|Sonntag-Meldung zu BYD CO LTD: Stillstand vor dem Sturm?
|Sa
|Samstag Meldung zu BYD CO LTD - Jetzt wird's ernst!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYD CO LTD
|10,580
|+0,28 %