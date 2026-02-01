© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDiese in den kommenden Tagen (KW06) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 02. Februar: Palantir Die Software-Branche befindet sich bereits seit einigen Wochen in einer Kurskrise. Das ist nicht nur an den Charts von Microsoft, SAP und vielen anderen Unternehmen abzulesen, sondern auch an dem von Palantir. Gegenüber ihren Rekordnotierungen hat die Aktie fast 30 Prozent zurückgesetzt. Am Markt herrscht die Befürchtung, das Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell von Software-Konzernen disruptieren und leistungsfähige Anwendungen zur Massenware machen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE