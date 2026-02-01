DER BÖRSEN-MOTOR RUCKELT...: Wochenrückblick KW 05-2026: Volatilität auf allen Kanälen!

Anzeige / Werbung

Stotter-Start in die Berichtssaison! Schwächer aufgenommene Zahlen von Microsoft und SAP sorgten für Nervosität. Zwischenzeitliche Rekorde in den USA verpufften, Europa geriet in den Schlussauktionen unter Druck.

Politisch und monetär lieferte die Personalie bei der Fed den größten Hingucker: US-Präsident Donald Trump nominierte Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell. Der Dollar legte prompt zu, während langlaufende Renditen leicht nachgaben. Der der 10 Jahres-Zins bleibt aber oberhalb von 4,20%. Hohe Bewertungserwartungen rund um KI, gemischt aufgenommene Quartalszahlen und eine Fed, die nach der letzten Sitzung vorerst im Status quo verharrt (Federal Reserve).

Rohstoffe! Was für eine Woche…!

Nach anfänglich weiteren Rekordpreisen kam am Freitag die eiskalte Dusche! Nachdem Kupferam Donnerstag intraday erstmals über 14.500,- USD/t notierte, ruderte das Industriemetall am Freitag auf etwa 13.465,- USD/t zurück, trotz weiterhin akuter Angebotsknappheit und strukturell hoher Nachfrage. Gold markierte ein Allzeithoch bei knapp um die 5.600,- USD/oz, fiel anschließend um etwa 10%. Silber erreichte ein Hoch von fast 125,- USD/oz, und korrigierte am Freitag historisch, um deutlich über 30% im Tief!

Ob die Treiber der Gegenbewegung nur ein festerer Dollar waren, die veränderten Zinssenkungs-Erwartungen und Gewinnmitnahmen nach dem Parabol-Move, darf bezweifelt werden. Hinter solch einem Crash steckt mehr als nur das, was man offensichtlich sieht.

Fazit und Ausblick: Zinsen, Währungen, Stimmung!

Da die Warsh-Nominierung als "weniger aggressiv lockerungsfreudig" interpretiert wird stützt das den Greenback, und verleiht den Metallen Risikoanlagen einen Dämpfer. Gleichzeitig ist Entspannung bei langlaufenden US-Anleihen zu sehen, aber ohne Signalbruch: Der Rendite-Trend beim 10-Jährigen bleibt positiv, die Spanne 4,20 bis 4,40% im Fokus.

In den nächsten Tagen rücken die nächsten Schwergewichte mit Quartalszahlen ins Rampenlicht: Palantir, Walt Disney, AMD, Alphabet, Eli Lilly, Novartis, BNP Paribas und Amazon. Makroseitig stehen die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag an.

Kurzum, die Volatilität ist zurück. Wer aber die Schwankung managt, behält die Chance. Und die sehen wir nach der Korrektur wieder im Rohstoffmarkt. Denn fundamental hat sich hier nichts geändert. Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick gerne mehr!

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

